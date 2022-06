Strada Sassari - Alghero, cadono calcinacci dal cavalcavia: colpita un'auto, come sta il conducente

Paura sulla strada a 4 corsie tra Sassari e Alghero. Nella mattinata di oggi 14 giugno, alcuni calcinacci si sono staccati da un cavalcavia che sovrasta la carreggiata e sono finiti su un’auto in transito.

Nessun ferito, per fortuna, solo tanto spavento. Ecco cosa è successo di preciso.

Calcinacci sulla strada a 4 corsie tra Sassari e Alghero: cosa è successo di preciso e la dinamica dell’accaduto

Il veicolo, in corsa, è stato colpito sul parabrezza. Poteva succedere il peggio, poteva ad esempio verificarsi un incidente, ma i nervi saldi e la prontezza dello sfortunato conducente hanno infine avuto la meglio.

A bordo dell’auto viaggiavano anche altre persone, che, come il conducente, sono rimaste illese nonostante la brutta avventura.

Rallentamenti tra Alghero e Sassari, cosa succede: la corsia interdetta al traffico per mettere in sicurezza il cavalcavia

Dopo l’intervento sul posto della polizia stradale di Sassari e del personale dei vigili del fuoco e dell’Anas, la corsia destra della strada a 4 corsie che collega Alghero e Sassari è stata chiusa.

L’interdizione al traffico si è resa necessaria per consentire ai vigili del fuoco di operare in loco e per evitare di sottoporre gli automobilisti a nuovi rischi e porre la struttura in sicurezza.