Strada inondata dal vino rosso in un paesino del Portogallo: a São Lourenço do Bairro un fiume d'alcol

Un fiume di vino ha letteralmente invaso le strade di un piccolo villaggio del Portogallo dopo che le cisterne di una cantina si sono rotte. Il fatto è avvenuto nella mattinata di domenica 10 settembre nel piccolo centro di São Lourenço do Bairro, nei pressi della città di Anadia nella zona centro-occidentale del Paese.

Un fiume di vino in Portogallo

È la Destilaria Levira ad aver (involontariamente) colorato di rosso le stradine del villaggio portoghese.

La ditta si è immediatamente prodigata in una serie di scuse via Facebook e ha annunciato che provvederà a risarcire i danni.

Le scuse della cantina

“Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente che si è verificato questa mattina che ha coinvolto lo scoppio di due depositi di vino Doc”, dicono dalla Destilaria Levira.

“Nonostante l’incidente non abbia causato alcun ferito, vogliamo esprimere la nostra sincera preoccupazione per i danni causati in generale e in particolare al villaggio”.

“Le cause dell’incidente sono in via di accertamento da parte delle autorità competenti. Ci assumiamo la piena responsabilità dei costi legati alla pulizia e alla riparazione dei danni, avendo squadre disponibili a farlo immediatamente”.

“Ci impegniamo a risolvere la situazione il prima possibile”.

L’azienda ha invitato poi gli eventuali danneggiati a scattare delle fotografie delle cose o degli edifici rovinati dal fiume di vino e a inviarle alla cantina.

I primi ad accorrere sul posto sono stati i vigili del fuoco volontari di Anadia.

Le squadre sono riuscite a convogliare il vino per indirizzarlo verso un campo, come riferiscono i media locali.

Non si registrano morti o feriti

Per fortuna, come puntualizzato dal post della cantina, non si registrano danni a persone.

A distanza di diverse ore non sono ancora note le cause del guasto.

Il post della cantina è stato accolto da pochi commenti ironici e da una quantità di commenti di persone che hanno apprezzato la rapidità e l’umiltà con la quale la dirigenza di Destilaria Levira si è assunta le proprie responsabilità.