Stormy Daniels "svenuta" e il sesso con l'ex presidente Donald Trump: la conferma della pornostar al processo

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

La pornostar Stormy Daniels, testimone chiave del processo a Donald Trump in corso a New York, ha confermato di aver fatto sesso con l’ex presidente degli Stati Uniti durante un torneo di golf nel 2006. “Mi vergognavo di non averlo fermato”, ha raccontato, spiegando come il tycoon si sia messo “in piedi tra me e la porta”. L’attrice ha poi detto di essere “svenuta”, svegliandosi sul letto senza vestiti.

La pornostar Stormy Daniels conferma al processo di aver fatto sesso con Donald Trump

La pornostar Stormy Daniels ha confermato oggi martedì 7 maggio durante la sua testimonianza di aver fatto sesso con Donald Trump nel 2006.

L’episodio avvenne dopo una cena intima in una camera d’albergo, durante un torneo di golf a Lake Tahoe nel mese di luglio di quell’anno.

Fonte foto: Getty Images

Stormy Daniels, pornostar

“Mi tolsi i vestiti e le scarpe, mi tolsi il reggiseno”, ha raccontato, “eravamo nella posizione del missionario”. Daniels ha poi aggiunto di essersene andata “il più velocemente possibile”.

“L’ho detto a pochissime persone, perché mi vergognavo di non averlo fermato”, ha ricordato, dicendo che Trump si mise in piedi tra lei e la porta “non in modo minaccioso”, ma con un evidente “squilibrio di forza”.

Stormy Daniels “svenuta” prima del sesso con l’ex presidente Usa

Dopo che l’ex presidente Usa le impedì di lasciare la stanza la pornostar sarebbe “svenuta”, nonostante a detta sua non avesse fatto uso di droghe o alcol.

Daniels ha raccontato di essersi svegliata nel letto senza vestiti: “Fissavo il soffitto senza sapere come fossi finita lì”, ha detto, affermando però di non aver “detto nulla” a Trump per fermarlo.

Al momento degli eventi, Donald Trump era un magnate dell’immobiliare e presentatore del noto reality show televisivo “The Apprentice”.

Il processo a Donald Trump per il pagamento di 130mila dollari durante le elezioni

L’incontro con la pornostar Stormy Daniels diede vita al processo per il pagamento di 130mila dollari dati da Donald Trump alla donna in cambio del suo silenzio durante la campagna per le elezioni del 2016, da cui il tycoon sarebbe uscito vincitore contro Hillary Clinton.

L’accordo di non divulgazione (non-disclosure agreement, NDA) non sarebbe di per sé illegale, ma sarebbe avvenuto utilizzando soldi per la campagna elettorale e falsificando perciò i registri finanziari.

Secondo le accuse Trump avrebbe fatto passare i pagamenti a Daniels come “spese legali” finanziate dalla campagna e trasferite al suo avvocato Michael Cohen, che avrebbe consegnato il denaro alla pornostar per comprare il suo silenzio e non danneggiare l’immagine del candidato.

Sui documenti infatti spiccherebbe infatti la firma dell’ex presidente degli Stati Uniti, che si è dichiarato non colpevole dei 34 reati contestati ed è nuovamente in corsa per il partito repubblicano nelle elezioni del prossimo 5 novembre.

Chi è Stormy Daniels e cosa è successo con Donald Trump

Stormy Daniels, nome d’arte di Stephanie Clifford, ha 45 anni ed è un’attrice e regista porno nata in Louisiana.

Oltre a essere apparsa in alcuni film dell’industria cinematografica “mainstream”, Daniels si è in passato dichiarata repubblicana, come Trump.

All’epoca dell’incontro Daniels aveva 27 anni, Trump 60. Lui era già sposato da un anno con la moglie Melania e i due avevano già un figlio piccolo, Barron.

Trump in quell’occasione le avrebbe detto che sarebbe dovuta entrare nel suo programma “The Apprentice”, dicendo di poter far avverare questa ipotesi. Dopo che lei andò in bagno, lo trovò nudo sul letto ed ebbero il rapporto sessuale già menzionato.

Trump e Daniels si sarebbero incontrati diverse volte dopo l’episodio, senza avere rapporti sessuali e senza che lei, alla fine, facesse la sua apparizione nello show.

Gli eventi furono raccontati in un’intervista rilasciata nel 2011 a Life & Style, pagata dalla rivista 15mila dollari ma la cui pubblicazione fu immediatamente bloccata da Michael Cohen dietro il pagamento dei 130mila dollari.

L’intervista uscì nel 2018 su Touch Weekly, rivista collegata alla precedente, dopo le notizie sul pagamento. Quell’anno Daniels raccontò di come uno sconosciuto avesse avvicinato lei e sua figlia piccola in un parcheggio di Las Vegas sette anni prima, dicendole di lasciare Trump in pace.

“Che magnifica bambina. Sarebbe un peccato se alla mamma succedesse qualcosa“, le avrebbe detto lo sconosciuto.

Poco prima dell’intervista Daniels era stata minacciata da una compagnia legata a Cohen con una causa di 20 milioni di dollari per la rottura dell’accordo di non divulgazione.

Donald Trump è il candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il 5 novembre, in cui sfiderà l’attuale presidente Joe Biden.