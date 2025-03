Storico panificio di Taranto chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie: sequestrati 350 chili di cibo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un panificio storico che ha sede nel centro di Taranto è stato chiuso a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. L’operazione, condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa con il supporto del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), ha portato al sequestro di 350 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Ispezione e scoperte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ispezione ha rivelato gravi irregolarità all’interno del panificio e in un locale attiguo utilizzato come deposito e laboratorio, privo di autorizzazioni. Gli alimenti, congelati impropriamente e privi di documentazione di tracciabilità, sono stati trovati in celle frigorifere non adeguate.

Provvedimenti e sanzioni

Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le gravi irregolarità riscontrate. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro. Il Direttore del S.I.A.N. ha disposto la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali adeguate.

Principio di innocenza

Si sottolinea che, per l’indagato, vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Ulteriori sviluppi sono attesi mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Fonte foto: IPA