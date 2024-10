Stop al programma Rai di Antonino Monteleone dopo ascolti flop, quando sarà l'ultima puntata de L'altra Italia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dopo solo un mese di programmazione, giovedì 31 ottobre Rai 2 manderà in onda l’ultima puntata de L’altra Italia, il programma di Antonino Monteleone. La decisione è arrivata a causa degli ascolti bassissimi che, puntata dopo puntata, hanno evidenziato una scarsa risposta del pubblico.

Ascolti flop, Rai chiude il programma di Antonino Monteleone

Partito il 3 ottobre con uno share dell’l’1,8%, L’altra Italia ha visto i suoi ascolti scendere vertiginosamente fino allo 0,99%, un dato che ha portato alla decisione della chiusura.

Il programma, condotto dall’ex Iena Monteleone, mirava a raccontare l’Italia “in orizzontale” con uno stile narrativo che evidentemente non è riuscito a colpire il pubblico.

Fonte foto: ANSA

Giovedì 31 ottobre Rai 2 manderà in onda l’ultima puntata de L’altra Italia

Nonostante le aspettative del direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che lo aveva definito uno dei programmi più attesi della stagione, la trasmissione non è riuscita a trovare il suo pubblico.

L’altra Italia doveva rappresentare una nuova direzione per il palinsesto di Rai2, ma il riscontro in termini di share non ha giustificato il proseguimento del progetto.

L’ipotesi di un nuovo format

Rai ha comunicato che, insieme a Monteleone e alle direzioni Distribuzione e Marketing, avvierà nelle prossime settimane un’analisi per ideare un nuovo programma.

Si sta valutando un format alternativo, con una possibile collocazione differente, magari in una fascia oraria più favorevole per i contenuti proposti.

Non è chiaro se Monteleone resterà coinvolto in questo nuovo progetto, ma l’azienda intende sfruttare la sua esperienza e capacità comunicativa, anche se con una squadra ridotta e un’impostazione diversa per contenere i costi.

La sfida di Viale Mazzini con la trasmissione di Giletti

Il flop di L’altra Italia si inserisce in un momento critico per Viale Mazzini, che deve far fronte anche alle difficoltà di Lo stato delle cose di Massimo Giletti su Rai3.

La sfida di intercettare il pubblico giovane con un programma di approfondimento si è rivelata più ardua del previsto, portando alla riflessione su quali contenuti Rai debba offrire per riconquistare una fetta di spettatori sempre più orientata verso contenuti digitali e piattaforme on-demand.