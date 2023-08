Stop ai veicoli Euro 5 diesel in Piemonte dal 15 settembre: le nuove regole e come funziona il sistema Move-In

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La lotta contro l’inquinamento in Piemonte si intensifica con l’entrata in vigore dello stop ai veicoli diesel Euro 5 durante il prossimo autunno. La giunta regionale, in un piano finalizzato a ridurre le emissioni nocive e rispondere alle richieste dell’Unione Europea, imporrà nuove limitazioni al traffico. La Regione si fa quindi apripista sul tema, inserendo per la prima volta i veicoli classificati come Euro 5 fra quelli che non potranno circolare.

Le nuove regole

Le misure di limitazione del traffico nel Piemonte erano finora rivolte ai veicoli diesel e benzina fino a Euro 2 e ai GPL e metano fino a Euro 1, con divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali.

Tuttavia, dal 15 settembre 2023, tale divieto si estenderà ai veicoli diesel Euro 3, Euro 4 e, per la prima volta, anche Euro 5, utilizzati per il trasporto di persone e merci. Si aggiunge inoltre il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci.

Fonte foto: iStock L’aumento dei livelli di PM10 produrrà delle misure emergenziali, con provvedimenti progressivamente più restrittivi

Misure di emergenza

Il superamento dei limiti di PM10 scatenerà misure emergenziali, come già sperimentato in diverse città italiane. Il livello arancio implicherà il blocco dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 per tre giorni consecutivi, incluso il sabato e i giorni festivi, dalle 8:00 alle 19:00.

Nel caso il valore di 75 mcg/mc sia superato per tre giorni consecutivi, scatterà il livello rosso, con l’aggiunta dello stop per veicoli merci diesel Euro 5 anche nei weekend e nei giorni festivi.

Sistema Move-In, come funziona

Per mitigare l’impatto delle restrizioni, è stato implementato il sistema Move-In, operativo dal 15 luglio. Anche i veicoli diesel Euro 5 possono aderire a questo sistema, il quale consente la circolazione entro un limite di chilometraggio.

Gli automobilisti piemontesi possono attivare il dispositivo Move-In sulla propria vettura, ottenendo un tetto di chilometri da utilizzare durante i blocchi del traffico. Questo vantaggio è soggetto alla tipologia di veicolo e può essere utilizzato su tutto il territorio comunale ad eccezione dei periodi di emergenza.

Controllo chilometraggio

Il conteggio dei chilometri è gestito da una black box installata nel veicolo, calcolando i percorsi su tutte le strade e durante ogni giorno dell’anno.

Una volta esauriti i chilometri assegnati, il veicolo non può essere utilizzato durante i blocchi fino alla fine dell’anno. Questa assegnazione può essere monitorata tramite un sito web dedicato o un’app.

L’elenco dei Comuni

Ecco la lista completa dei Comuni in cui sarà in vigore lo stop ai diesel Euro 5 dal 15 settembre 2023:

Torino: Alpignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Poirino, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano.

Alessandria: Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza. Asti: Canelli, Nizza Monferrato. Biella: Cossato, Valdilana. Cuneo: Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Fossano, Mondovì, Savigliano, Saluzzo. Novara: Arona, Borgomanero, Cameri, Galliate, Oleggio, Trecate. Verbania: Omegna.Vercelli: Borgosesia.