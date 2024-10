Stoccata di Fazio a Salvini e Meloni, poi su Amadeus e ascolti tv svela: “Più triste per un altro motivo”

La seconda stagione di Che Tempo che Fa sta per iniziare, e per Fabio Fazio i tempi sono maturi per commentare il primo anno trascorso su Nove e per dire la sua – anche se tacitamente – su Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo il grande esodo dalla Rai. Il conduttore e giornalista è positivo e ironico, tutt’altro che polemico, anche quando parla dell’amico e collega Amadeus. Se da una parte non perde la speranza di avere in studio Vasco Rossi, dall’altra dimostra una grande serenità nonostante il trasloco.

Fabio Fazio e la stoccata a Salvini e Meloni

Intervistato dal Corriere della sera, Fabio Fazio si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ma non lo fa, il conduttore, con la stizza e la polemica. Fazio fa un bilancio a poche ore dal via alla seconda stagione di Che Tempo che Fa, in onda su Nove.

Il giornalista gli ricorda che ai tempi di Rai 3 “era sempre nei pensieri di Salvini” e gli chiede, a tal proposito, come si senta ora che il ministro non commenta più il suo operato.

“Diciamo che mi sono finalmente occupato di me”, risponde sorridendo. Ma c’è spazio anche per Giorgia Meloni. Il giornalista, precisando che i partiti sono sempre stati presenti all’interno della Rai, gli chiede se TeleMeloni sia stata un po’ più incisiva.

Fabio Fazio risponde: “Chiederlo a me fa sorridere, diciamo che è stata sicuramente efficace“.

La “ritrovata leggerezza” sul Nove

Fabio Fazio ha ottimi ricordi della Rai, e li esprime con queste parole: “Ho trascorso in Rai 40 dei miei 60 anni, non mi può mancare qualcosa perché ce l’ho dentro, è il mio Dna”, ma negli studi di mamma Rai ha vissuto “transumanze da una rete all’altra con infinite polemiche”, con momenti in cui ha vissuto “momenti non facili” che ha dovuto affrontare da solo.

Per questo quando il Corriere gli chiede se sul Nove si senta più libero risponde, senza pensarci: “Certo che sì”. Nella sua nuova casa ha incontrato “un’aria di ritrovata leggerezza di cui avevo bisogno”. Molti potrebbero pensare che il passaggio sulla nuova emittente sia una rivincita, ma per Fazio è diverso: “La rivincita sarebbe un sentimento legittimo, ma a una certa età si impara a non cadere in queste trappole, si prendono gli accadimenti della vita per come arrivano”.

La battuta su Amadeus

I dati Auditel ci mostrano un Amadeus che arranca un po’. Anche l’ex direttore artistico di Sanremo, ricordiamo, ha trascorso tanti anni nella tv pubblica.

Fazio commenta la fatica degli ascolti del suo collega con queste parole: “Costruire l’abitudine su una rete che non ha mai avuto un game non è immediato”. Poi scherza: “Per il resto lo vedo tranquillo, l’ho sentito molto più triste per il derby perso dall’Inter“.