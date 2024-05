Stoccaggio illecito di rifiuti, operazione della polizia in 33 province: 40 aree sequestrate, 103 denunce

Vasta operazione della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale per il contrasto all’illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti. 103 persone sono state denunciate per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti, mentre sono 40 le aree poste sotto sequestro.

Illeciti nello stoccaggio e smaltimento di rifiuti, operazione della polizia

Come riporta l’agenzia Adnkronos, le attività, coordinate a livello centrale dallo Sco, sono state condotte dagli agenti delle Squadre mobili e delle Sisco in 33 province, con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione Ambientale e della Polizia Stradale.

In alcune province, vista la specificità operativa in cui si è operato, sono state coinvolte anche le strutture periferiche del Corpo nazionale della Capitaneria di Porto.

Tre giorni di attività operative

In 3 giorni di intense attività operative, dal 13 al 15 maggio, sono state sottoposte a controllo oltre 168 aree sospettate di essere adibite all’illecito stoccaggio e conservazione dei rifiuti, 40 delle quali sono state sottoposte a sequestro.

Più di 1763 i soggetti identificati, 103 persone sono state denunce in stato di libertà per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti, 2 persone arrestate in flagranza di reato ed oltre 85 violazioni amministrative rilevate per un importo superiore ai 200 mila euro.

I controlli della polizia si sono svolti in tutta Italia e in particolare nelle province di Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Biella, Caltanissetta, Caserta, Crotone, Foggia, Frosinone, Genova, Isernia, L’Aquila, Latina, Lucca, Monza Brianza, Napoli, Nuoro, Pistoia, Pordenone, Roma, Ragusa, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Venezia, Verbania e Vibo Valentia.

Fonte foto: ISTOCK

Illeciti nello stoccaggio dei rifiuti, operazione della polizia in tutta Italia

I sequestri in tutta Italia

Tra i sequestri effettuati dalla polizia di stato, in provincia di Torino sono stati controllati diversi siti di stoccaggio dei rifiuti e di autodemolizione.

Denunciate 8 persone e comminate sanzioni amministrative per 130 mila euro.

In provincia di Reggio Calabria sono state sequestrate 6 aree dove sono emerse irregolarità connesse all’utilizzo di forni di verniciatura, mentre in provincia di Roma è stata controllata e sequestrata un’area privata di oltre 6000 mq illecitamente utilizzata come deposito di rifiuti speciali e pericolosi.

All’interno sono stati trovati diversi extracomunitari intenti a svolgere mansioni per lo stoccaggio dei rifiuti.

Inoltre, in provincia di Siracusa sono stati controllati 14 siti adibiti allo smaltimento dei rifiuti, 7 dei quali sono stati sequestrati.