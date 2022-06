Stilista impiccata nel parco a Milano, condannato a 6 anni l'ex fidanzato: "Morte in conseguenza altro reato"

Condanna a sei anni per “morte in conseguenza di altro reato”, cioè lesioni e stalking. È la sentenza, arrivata con rito abbreviato, per Marco Venturi.

La sua ex fidanzata, di nome Carlotta Benusiglio, era stata trovata in un parco di Milano (nei pressi di piazza Napoli), a maggio del 2016. Si era tolta la vita.

Stilista trovata impiccata nel parco di piazza Napoli, la sentenza

La decisione dei giudici ha quindi ricondotto l’estremo gesto della donna, che di mestiere faceva la stilista, al comportamento di Venturi, che ha inferto alla sua ex fidanzata, 37 anni all’epoca dei fatti, lesioni e maltrattamenti. Il rito abbreviato ha consentito a Venturi di ottenere una pena abbreviata di un terzo.

La sentenza prevede anche il pagamento, pari a 200mila euro alla madre e 100mila alla sorella della vittima, da parte del responsabile. Tra tre mesi arriveranno le motivazioni della sentenza.

Carlotta Benusiglio, le parole della sorella e degli avvocati di famiglia

La sorella di Carlotta Benusiglio, Giorgia, ha espresso soddisfazione nei confronti della sentenza, che a suo parere riconduce la responsabilità per la morte della sorella a Marco Venturi. “Non è stato condannato a tanti anni – ha proseguito la donna – ma volevamo ridare dignità a mia sorella e oggi questa cosa è stata fatta, credevo nella giustizia ed è arrivata”.

Gli avvocati della famiglia Benusiglio, Gianluigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, hanno sottolineato che la responsabilità di Venturi è stata accertata, si aspetta quindi di vedere a quali episodi è stata ricondotta la morte della donna, se agli episodi di stalking, a quanto successo quella sera, o a entrambe le cose.

37enne si troglie la vita a Milano, quali sono i fatti: la donna si era impiccata a un ramo con la sua sciarpa

Il 31 maggio del 2016, Carlotta Benusiglio è stata trovata nel parco milanese di piazza Napoli: si era impiccata con la sua sciarpa a un ramo di un albero.

Sei anni è durato il processo a Marco Venturi, che oggi ha 45 anni. Si è passati per un’archiviazione, poi il caso è stato riaperto, respinto dal gip, dal tribunale del Riesame e dalla Cassazione, quindi la sentenza di oggi.