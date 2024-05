Steve Buscemi aggredito mentre passeggiava per New York, lesioni per un pugno in faccia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’attore Steve Buscemi ha riportato ferite dopo aver ricevuto un pugno in faccia mentre camminava per New York. Il Dipartimento della Polizia di New York City (NYPD) ha riferito alla Cnn che sta indagando sull’aggressione, avvenuta la scorsa settimana. Si tratta solo dell’ultima di una serie di attacchi casuali avvenuti in città. Il mese scorso almeno 6 donne hanno affermato di essere state colpite in volto dal nulla proprio mentre si trovavano per le strade di New York.

Steve Buscemi racconta l’aggressione a New York

L’attore americano Steve Buscemi è stato aggredito (notizia che arriva a una settimana dalla morte di Ian Gelder). Secondo la Polizia di New York, dove si è verificato il fatto, non è un caso isolato e non coinvolge l’attore in quanto tale. Di recente infatti sono numerose le segnalazioni di attacchi randomici contro le persone per le strade della metropoli.

In merito all’accaduto, Buscemi dice di stare bene e apprezza gli auguri di tutti. Il portavoce dell’attore ha fatto sapere che è triste rispetto all’aggressione, perché non si riesce a spiegare il motivo dietro il gesto violento.

Fonte foto: Dispensa/Dipartimento di Polizia di New York City In foto il sospettato dell’aggressione a Steve Buscemi (Dispensa/Dipartimento di Polizia di New York City)

Le dinamiche dell’attacco

Secondo la ricostruzione della Polizia, riportata da Cnn, Steve Buscemi è stato aggredito a Mid-Town Manhattan. Gli agenti sono stati chiamati sulla scena al 369 della 3rd Avenue poco prima di mezzogiorno di mercoledì 8 maggio.

“All’arrivo, gli agenti sono stati informati che un uomo di 66 anni era stato preso a pugni in faccia da un individuo non identificato”, si legge nel comunicato della polizia. Hanno scoperto dopo che si trattava del famoso attore. È stato necessario il trasporto all’ospedale per il trattamento dei lividi e il sanguinamento dell’occhio sinistro.

Le indagini: la foto del sospetto

Le indagini sono in corso e non ci sono arresti, ma c’è almeno un sospetto. Le vittime degli attacchi randomici hanno descritto l’individuo come un maschio di carnagione scura. Buscemi ha aggiunto che indossava un cappellino da baseball di colore scuro e una maglietta blu. Aveva pantaloni neri, scarpe da ginnastica bianche un zaino.

Sono state divulgate le foto e la Polizia ha lanciato un appello per identificare il sospetto.