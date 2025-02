Steve Bannon ha scatenato polemiche al CPAC con un gesto interpretato come un saluto nazista. Il video è dive

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il video di Steve Bannon al CPAC ha scatenato polemiche in tutto il mondo. L’ex stratega di Donald Trump ha concluso il suo discorso con un gesto che molti hanno interpretato come un saluto nazista, accompagnato dall’esortazione “Combattere, combattere, combattere”. Il filmato è diventato virale e ha acceso il dibattito politico negli Stati Uniti. La controversia si inserisce nel già teso rapporto tra Bannon ed Elon Musk, che in passato era stato accusato dello stesso gesto.

Le polemiche su Steve Bannon

Come riporta Ansa, l’ex stratega di Donald Trump è finito al centro di un acceso dibattito dopo l’apparente saluto nazista eseguito durante il suo intervento al CPAC, la kermesse delle destre in Maryland.

Il video ha subito fatto il giro del mondo, scatenando critiche anche da ambienti della destra radicale.

Persino il suprematista bianco Nick Fuentes ha definito “disgustoso” il gesto di Bannon. Il leader francese del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha annullato il suo intervento alla conferenza proprio a causa della controversia.

Il saluto romano e il parallelismo con Musk

Non è la prima volta che un gesto simile scuote la politica americana. Anche Elon Musk era stato accusato di aver fatto un saluto romano il giorno dell’insediamento di Trump. Mentre Musk ha rapidamente respinto le accuse, Bannon ha scelto di non commentare direttamente.

L’episodio rafforza la percezione di una crescente influenza dell’estrema destra nella politica statunitense e alimenta le accuse nei confronti del movimento MAGA.

Cos’è il CPAC

Il Conservative Political Action Conference (CPAC) è uno degli eventi più importanti per il movimento conservatore negli Stati Uniti. Ogni anno riunisce figure di spicco della destra, inclusi politici, attivisti e opinion leader.

Negli ultimi anni, il CPAC è diventato un punto di riferimento per i sostenitori di Donald Trump e del movimento MAGA, fungendo da piattaforma per idee populiste e nazionaliste.

Chi è Steve Bannon

Steve Bannon è una delle figure più influenti e controverse della destra americana. Ex stratega capo di Donald Trump, ha contribuito a plasmare l’agenda populista del presidente. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Bannon ha continuato a promuovere idee nazionaliste, sostenendo la necessità di una “rivoluzione populista”.

Già in passato ha avuto rapporti con l’estrema destra europea, partecipando a eventi del Front National, oggi Rassemblement National di Marine Le Pen.