Steve Bannon esce dal carcere e parla subito con Donald Trump: come potrebbe influenzare le elezioni Usa

L’ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump, Steve Bannon, torna in libertà e corre in aiuto al candidato repubblicano alle presidenziali Usa. Giusto in tempo per il voto del 5 novembre, il politologo è uscito dal carcere federale di Danbury, in Connecticut, dove ha trascorso gli ultimi quattro mesi per scontare la pena di oltraggio al Congresso, dopo essersi rifiutato di comparire davanti alla Commissione d’inchiesta della Camera in relazione all’inchiesta sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Steve Bannon esce dal carcere

Poche ore dopo l’uscita dal carcere, Steve Bannon è tornato a recitare il ruolo di “prigioniero politico” in una puntata del suo podcast War Room, nella quale ha accusato l’ex presidente della Camera democratica Nancy Pelosi di averlo mandato in prigione “per reprimere il potere di questo spettacolo e per spezzarmi”.

“Quattro mesi di prigione federale non mi hanno spezzato – ha affermato – Mi hanno dato potere. Sono più energico e più concentrato di quanto lo sia stato in tutta la mia vita”.

Fonte foto: ANSA

Steve Bannon in conferenza stampa davanti ai giornalisti poche ore dopo la scarcerazione

La telefonata a Trump

A distanza di qualche ora, Bannon si è presentato davanti ai giornalisti in conferenza stampa per tornare all’attacco di Pelosi, di Joe Biden e dei democratici, e soprattutto per reclamare il timone della campagna tra i seguaci della frangia di estrema destra dell’elettorato trumpiano.

“Trump vincerà in modo netto, abbiamo visto i sondaggi, siamo molto fiduciosi. Martedì vedrete numeri incredibili, credo che possa prendere più di trecento grandi elettori” ha dichiarato l’ex consigliere del tycoon, che ha rivelato di aver telefonato all’ex presidente subito dopo la scarcerazione, ma senza rivelare i dettagli della conversazione.

Gli effetti sulle elezioni Usa

Nella nuova puntata del suo podcast, l’ideologo dell’estrema destra americana aveva esortato la base a non avere timori perché chi li ha “non è degno di far parte di questo movimento”, avvisando il pubblico del suo video podcast di “prepararsi alla prigione”.

“Ma sia chiaro i democratici non hanno intenzione di mollare il potere” ha avvertito Bannon, che in un’intervista al New York Times ha affermato che se il totale dei suoi voti di Trump dovesse essere simile a quello del 2020, il candidato repubblicando dovrebbe rivendicare nuovamente la vittoria, “e in questo momento abbiamo anche delle squadre che si assicureranno che questa cosa non venga nuovamente rubata”, ha aggiunto.