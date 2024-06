Stefano Violati morto in scooter contro un cinghiale: era il figlio dell'ex proprietario di Ferrarelle

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Roma. Il figlio dell’ex proprietario di Ferrarelle Fabrizio Violati, Stefano, è morto dopo essere caduto dal proprio scooter, sbalzata fuori strada dall’impatto con un cinghiale spuntato all’improvviso sulla strada.

La dinamica dell’incidente

Stefano Violati, 58 anni, è morto a seguito di un incidente stradale nei pressi del quartiere Cassia a Roma. L’uomo, figlio dell’ex proprietario di Ferrarelle, Fabrizio Violati, stava tornando a casa quando si è scontrato con un cinghiale.

Stando a quanto riporta il sito del quotidiano Il Messaggero, l’uomo sarebbe stato sbalzato dalla sua Honda SH 300, finendo sull’asfalto della strada che stava percorrendo, via di Santa Cornelia.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove è avvenuto l’incidente

I soccorsi sono arrivati immediatamente e Violati è stato portato in gravi condizioni all’ospedale S. Andrea, dove è morto nelle ore successive a causa delle ferite riportate nell’impatto. Anche l’animale è morto.

La morte a 50 metri da casa: chi era Stefano Violati

Stefano Violati era il figlio di Fabrizio Violati, che fino al 1987 è stato un importante imprenditore nell’ambito delle acque minerali. Possedeva infatti sia l’acqua Sangemini che la Ferrarelle.

Alcuni amici hanno riportato che Violati sarebbe stato sbalzato per oltre 40 metri dopo che la sua moto ha subito l’impatto con il cinghiale. L’uomo si trovava soltanto a pochi metri dalla propria abitazione al momento dell’incidente.

Violati era proprietario di una società che gestiva le numerose auto d’epoca in possesso della famiglia. Lascia il figlio Matteo di 19 anni.

Il post in ricordo della madre

Amici e parenti hanno espresso il proprio dolore per la morte di Stefano Violati nelle ore successive all’incidente. Tra questi anche la madre dell’uomo, che ha affidato il suo dolore a un post su Facebook:

“Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te. Eri un grande dal cuore buono ma qualcuno ti ha ingiustamente infangato. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi”.

Il riferimento nel post della madre di Stefano Violati è all’accusa di stalking fatta nei confronti del figlio da parte della sua ex compagna. La donna, con cui Violati era stato per due anni, aveva sporto denuncia ma l’uomo non era mai stato condannato.