Stefano Tacconi operato a Torino per la ricostruzione dell'arteria femorale, come sta dopo 5 ore di intervento

Stefano Tacconi è stato nuovamente operato a Torino per la ricostruzione dell’arteria femorale. L’ex portiere della Juventus dopo l’intervento chirurgico durato 5 ore è uscito dalla rianimazione.

L’intervento chirurgico di Stefano Tacconi

Stefano Tacconi è stato sottoposto nella giornata di giovedì 13 giugno, all’ospedale Molinette di Torino, a un intervento chirurgico durato 5 ore per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell’arteria femorale.

L’operazione, come spiegato in una nota dell’azienda ospedaliera Città della Salute riportata dall’agenzia ‘ANSA’, si è resa necessaria per il “grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro” con ostruzione dell’arteria “da aorta a femore”. La patologia, è stato precisato nella nota dell’azienda ospedaliera Città della Salute, “non è in relazione alla pregressa patologia” di Stefano Tacconi, colpito da emorragia cerebrale per rottura di aneurisma nell’aprile del 2022, in provincia di Asti.

Fonte foto: ANSA

Stefano Tacconi, 67 anni, ex portiere della Juventus, è stato colpito da un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma nell’aprile del 2022.

Come sta ora Stefano Tacconi

Dopo l’intervento chirurgico, ha reso noto l’azienda ospedaliera Città della Salute, Stefano Tacconi è “sveglio, lucido e asintomatico“.

Il paziente, dopo essere stato trasferito nel reparto di Rianimazione delle Molinette, è uscito dalla terapia intensiva nel pomeriggio di venerdì 14 giugno.

Il messaggio del figlio di Stefano Tacconi

Ad annunciare la nuova operazione chirurgica di Stefano Tacconi era stato, via social, il figlio Andrea, di 28 anni.

Su Instagram ha pubblicato una foto del padre dall’ospedale Molinette di Torino e ha scritto: “Papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta”.

Il racconto di Stefano Tacconi sull’emorragia cerebrale

Lo scorso novembre, Stefano Tacconi aveva parlato per la prima volta in tv, a ‘Verissimo’, dell’emorragia cerebrale che lo ha colpito nell’aprile del 2022.

L’ex portiere della Juventus, presente in sedie a rotelle nello studio della trasmissione Mediaset condotta da Silvia Toffanin, aveva detto: “Erano 25 anni che non entravo in palestra. Ho dovuto imparare di nuovo a parlare, a camminare. La mia famiglia mi è stata molto vicina”. Poi Tacconi aveva rivelato: “L’emorragia può tornare e questo mi fa un po’ paura“