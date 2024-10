Stefano Gabbana attacca Fedez sull'inchiesta ultrà, il messaggio dello stilista al rapper

Stefano Gabbana tuona su Fedez. Anche lo stilista si è aggiunto a coloro che stanno in queste ore criticando il rapper in riferimento alle sue frequentazioni con gli ultrà arrestati grazie all’inchiesta che ha azzerato la cupola del tifo organizzato di Milan e Inter.

Stefano Gabbana e la vicenda ultrà-Fedez: “Un poveretto”

“Un poveretto”. Così Gabbana si è riferito all’ex marito di Chiara Ferragni. Un commento tanto conciso, quanto chiarificatore di quel che pensa del cantante.

L’attacco dello stilista, in un secondo momento, è stato rimosso. Era apparso sotto a un post condiviso dalle pagine Instagram di Selvaggia Lucarelli e Il Fatto Quotidiano dal titolo “Mister Lucia, quell’infinito dissing tra sé e la coerenza”.

L’affondo su Fedez di Selvaggia Lucarelli

In particolare, la Lucarelli ha scritto dell’arresto degli ultrà legati alle curve di Inter e Milan, affermando: “Il passaggio dell’ordinanza dedicato alle intercettazioni tra il capo ultrà Luca Lucci e Fedez ha dei risvolti comici”. La firma del Fatto ha poi spiegato quali sarebbero secondo lei gli elementi ‘buffi’ della vicenda.

Il primo elemento, datato pochi giorni prima dello scoppio del ‘Pandoro gate’, è “l’ipotetica operazione di beneficenza legata alla sua (di Fedez, ndr) bibita Boem. In effetti Lucci ha le sembianze del benefattore e filantropo, se non fosse per quelle trascurabili condanne per droga e per aver fatto perdere un occhio a un interista”.

L’altro elemento ‘comico’ sottolineato dalla Lucarelli è il fatto in cui viene descritto che Fedez “implora il capo ultrà di poter andare a casa sua: ‘Posso venire con un mio caro amico? Che non mi va di guidare la sera…'”.

“Sarebbe già tutto surreale – ha aggiunto la giornalista – se non si aggiungesse un passaggio: domenica scorsa, insieme al suo bodyguard Christian Rosiello (arrestato) Fedez arriva a Roma per inaugurare la casa famiglia dell’Associazione Andrea Todisco in un’immobile confiscato alla criminalità organizzata e ristrutturato tramite la sua fondazione”.

Gabbana contro il rapper

“Insomma, Fedez ha un concetto curioso di legalità: gli immobili vanno confiscati ai criminali, ma se i criminali sono amici suoi, bisogna aiutarli nella gestione degli immobili”, ha concluso la scrittrice.

Dopo aver letto il discorso della Lucarelli, Stefano Gabbana ha digitato il commento al vetriolo che ha subito catturato l’attenzione di una moltitudine di utenti: “Un poveretto”.