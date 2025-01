Stefano De Martino vola negli ascolti tv con Affari Tuoi, la Rai lo premia: quando potrebbe condurre Sanremo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Stefano De Martino è la nuova promessa Rai. L’ex ballerino di Amici è stato scelto come sostituto di Amadeus ad Affari Tuoi, e con il suo arrivo la trasmissione ha superato tutti i record di ascolti. Dato il grande successo del giovane conduttore, inizia a girar voce che l’emittente nazionale abbia per lui progetti ambiziosi, incluso forse il Festival di Sanremo 2027.

Il successo di Affari Tuoi

Si dice che vi siano alcune trasmissioni televisive in grado di procedere in automatico, a prescindere da chi le conduce.

Si ipotizzava che Affari Tuoi, il game show del pre-serale di Rai1, fosse una di queste. L’arrivo di Stefano De Martino – scelto per sostituire il fuggitivo Amadeus – ha però stravolto le carte in tavola.

Sotto la guida dell’ex ballerino di Maria De Filippi ed ex marito di Belen Rodriguez, Affari Tuoi ha battuto qualsiasi record.

L’ultimo è di lunedì 20 gennaio, quando il programma è stato seguito da oltre 7 milioni di spettatori, con un picco di share del 42,9% e più di 9,2 milioni di spettatori.

I piani in Rai di Stefano De Martino

Nel giugno del 2024 Stefano De Martino ha firmato con la Rai un contratto valido fino al 2028 (il cui valore si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro).

Il contratto prevede, appunto, la conduzione del format quotidiano di Affari Tuoi e numerose altre novità.

A gennaio 2025 parte Stasera tutto è possibile, nuovo varietà nella prima serata di Rai2, condotto da De Martino.

E, così come rivelato dallo stesso conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni, altri “progetti di prima serata si realizzeranno in autunno e in inverno”.

Nel suo futuro anche Sanremo?

Voci di corridoio affermano anche che il contratto milionario di De Martino citi anche il Festival di Sanremo. Magari nel 2027, concluso il biennio di Carlo Conti.

Nei mesi scorsi si ipotizzava una co-conduzione tra Conti e l’ex ballerino, opzione ben presto sfumata (al fianco del presentatore toscano ci sarà Gerry Scotti).

Mentre la guida di Sanremo Giovani e del Prima Festival è stata affidata ad Alessandro Cattelan, altra “giovane” promessa Rai.

Quest’anno, De Martino ha promesso di seguire il Festival da casa, ma il palco dell’Ariston potrebbe accoglierlo molto presto.