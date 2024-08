Stefano De Martino su Arianna Meloni dopo il suo arrivo ad Affari tuoi: "Non la conosco". Le parole su Amadeus

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefano De Martino ha risposto alle polemiche riguardo la sua nomina come conduttore di “Affari tuoi” su Rai1, chiarendo di non conoscere Arianna Meloni e di non aver ricevuto raccomandazioni dalla sorella della premier. Il programma, presentato a Roma il 27 agosto, debutta il 2 settembre su Rai 1 alle 20.40 con il suo nuovo presentatore: De Martino ha espresso entusiasmo per l’inizio, dopo aver dedicato l’estate alla preparazione, per la quale ha consultato anche un collega d’eccezione come Amadeus.

Stefano De Martino conduttore di Affari tuoi: cosa ha detto su Arianna Meloni

Stefano De Martino ha deciso di mettere nuovamente a tacere le voci che hanno accompagnato la sua “convocazione” come conduttore di “Affari tuoi“, smentendo qualsiasi legame con Arianna Meloni e rivelando di non conoscerla affatto.

Le speculazioni su un possibile favore ricevuto dalla sorella della premier avevano alimentato polemiche.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto di Stefano De Martino durante la presentazione della nuova stagione di “Affari tuoi”

Il programma, che inizierà il 2 settembre su Rai 1 nella fascia access prime time alle 20.40, è stato presentato in una conferenza a Roma, presso il teatro delle Vittorie.

Affari tuoi, la nuova edizione con Stefano De Martino

La prossima stagione di “Affari tuoi” vedrà ben 234 appuntamenti, inclusi due speciali dedicati a Telethon e l’immancabile puntata del 6 gennaio, collegata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

“Ho passato l’estate a provare e riprovare il programma, ho fatto tante simulazioni e adesso non vedo l’ora di cominciare” ha ammesso Stefano De Martino, nella voce un po’ di comprensibile emozione.

Stefano De Martino, cosa ha detto di Amadeus

L’ex ballerino di Amici raccoglie un’eredità pesante, quella di Amadeus, ultimo conduttore del game show principe del preserale di Rai1.

“Con lui mi sono sentito e confrontato, non è la prima volta che con Amedeus ci passiamo la staffetta per un programma televisivo, una staffetta che ha sempre portato bene a tutti e due e spero che sia così anche questa volta” ha dichiarato De Martino.

“È un programma che è lo specchio del Paese, qui si distribuiscono soldi che servono per progetti di vita, università, mutui…” ha spiegato, sottolineando la responsabilità nel fare da timoniere nel format.

Inevitabile la domanda sull’ex moglie Belen Rodriguez. “Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali” ha spiegato De Martino. “Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene” ha commentato con una battuta.