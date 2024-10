Stefano Bonaga e il retroscena sul rifiuto di Alba Parietti a Silvio Berlusconi: "Le offrì 9 miliardi di lire"

Stefano Bonaga, 80 anni e uomo più che schietto a cui non piace parlare di sé, è stato docente di Antropologia filosofica all’università di Bologna. Per un certo periodo è anche stato chiacchierato dal gossip del Bel Paese per la relazione sentimentale avuta con Alba Parietti. Fu lui ad accompagnarla al famoso incontro con Silvio Berlusconi che offrì alla showgirl 9 miliardi di lire. Una cifra da capogiro che però venne rifiutata. Bonaga consigliò all’allora fidanzata di dire no.

Stefano Bonaga e il retroscena sul rifiuto di Alba Parietti a Berlusconi

“Non ne parlo”, ha tagliato corto il filosofo in una recente intervista concessa al Corriere della Sera quando gli è stato domandato di Alba Parietti. Eppure la conduttrice spesso parla di lui: “Purtroppo. È fatta così, è più forte di lei, l’ho minacciata di denunciarla, se non la smetteva”.

Uno scherzo quello della denuncia? “Mica tanto – ha spiegato Bonaga -. Mostrarsi è il suo mestiere. Siamo due mondi diversi. Alba è pure una brava ragazza, ma pensa che le sue faccende interessino al mondo. La rimproveravo: “Perché racconti della tua casa a Courmayeur? A chi vuoi che importi?”. Per sei anni, con lei, sono stato mio malgrado al centro dell’attenzione. Ero disperato. Ho patito molto”.

Spazio poi alla vicenda dei famosi 9 miliardi offerti da Berlusconi. L’intellettuale accompagnò la compagna dal Cavaliere. Anzi, fu la Parietti che, a detta dello stesso filosofo, volle essere da quest’ultimo affiancata nell’incontro. Come andò? “Andai ma rimasi zitto. Poi mi chiese un parere e le suggerii di non accettare. Però non ho fatto nessuna fatica, il no lo ha detto lei, non è merito mio”.

Dopo che si seppe del rifiuto, Bonaga ricevette una curiosa telefonata: “Un giorno mi suona il telefono. Rispondo. “Bravissimo, così si fa!”. “Ma chi parla?”. Era Romano Prodi“.

Bonaga ha poi sottolineato che, anche se fosse stato offerto a lui tutto quel denaro, avrebbe rispedito al mittente l’affare in quanto si ritiene una persona disinteressata ai soldi, al potere e alla popolarità

“Se mi regali dieci milioni di euro – ha dichiarato -, ma non posso darli a nessuno, non li voglio, non so che farci. La casa ce l’ho, giro in motorino, porto vestiti di trent’anni fa, ho un cellulare da 19 euro. Se avessi dei figli, almeno”.

Bonaga sull’amico Lucio Dalla: “Persona fantastica”

Bonaga, sempre restio a parlare del suo privato, qualche parolina l’ha spesa per il suo grande amico Lucio Dalla: “L’ho conosciuto a sei anni e da allora abbiamo passato tutta la vita insieme. Era una persona fantastica. Non c’è una sua canzone uguale all’altra, per ognuna creava un mondo diverso, aveva una potenza immaginativa assoluta. Basta. Detesto la piccola rivelazione che svela l’intimità”.

“Vasco Rossi persona complessa”

Il professore ha anche conosciuto Vasco Rossi con il quale ha instaurato un’amicizia: “Tutti pensano che sia un montanaro ignorante, in realtà è coltissimo, legge Kant”.

Spazio poi a un curioso aneddoto: “Una volta sono partito con lui in barca per St. Tropez. Dormiva dalla mattina alla sera. Non voleva muoversi per paura di perdere il posto al porto. Così me ne andavo in giro per conto mio”.

Il filosofo ha descritto il rocker modenese come una persona “complessa” che però ha “il merito assoluto di dire sempre la verità. Non mente nemmeno sui suoi difetti”.