Stefano Bandecchi sindaco di Terni abbaia contro FdI e poi esce dall'aula: il video della seduta comunale

Questa volta nessuna parolaccia o minaccia, abbaia contro i consiglieri di opposizione e se ne va. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è reso protagonista di un altro show in consiglio comunale, facendo il verso del cane agli esponenti di Fratelli d’Italia. Il tutto ripreso in video dalle telecamere del Comune.

Il video sul sindaco di Terni

L’episodio è avvenuto durante il question time in Aula a Terni nella seduta della mattinata di giovedì 27 giugno. Durante le risposte del sindaco, i consiglieri dell’opposizione hanno continuano a rumoreggiare interrompendo più volte l’intervento del primo cittadino.

Nonostante i tentativi della presidente del Consiglio comunale, Sara Francescangeli, di cercare di ristabilire l’ordine, Bandecchi perde la pazienza, interrompe la replica alle interrogazioni di Fratelli d’Italia e se ne va dall’Aula.

Stefano Bandecchi abbaia ai consiglieri di FdI

Prima di uscire, il sindaco di Terni consegna il documento che avrebbe dovuto leggere a un assessore dicendole “Li mandi a… da parte mia” e, mentre cerca di spegnere il microfono, abbaia ripetutamente all’indirizzo dei consiglieri di opposizione.

Si tratta dell”ennesima offesa” sostengono i rappresentanti di FdI al Consiglio di Terni, secondo i quali la presidente del Consiglio comunale “pretendeva di far rispondere il sindaco prima ancora che i consiglieri (come invece prescrivono lo statuto, il regolamento e persino il buonsenso) possano aver illustrato le rispettive interrogazioni”.

“Ecco – hanno affermato i consiglieri – un sindaco che ha fretta, deve andare via (del resto, i suoi tempi di permanenza in città sono noti, zero virgola, quasi come i voti di AP alle europee…) ma trova il tempo di fare il verso del cane (abbaia proprio…) volendo scimmiottare le voci dei consiglieri che a quel punto protestano: ennesima offesa alle persone, al ruolo, al mandato popolare di cui i consiglieri sono espressione”.

I precedenti

Il siparietto andato in scena durante il question time non è il primo episodio che ha visto Bandecchi protagonista di polemiche e reazioni eclatanti al Consiglio comunale di Terni.

Tra i più recenti, ad aprile aveva detto che la città iniziava a stargli “sui c…” e aveva insultato i consiglieri dopo la mozione di sfiducia. A gennaio, intervenendo su un atto d’indirizzo sul contrasto alla violenza di genere presentato dalle minoranze, Bandecchi aveva sostenuto che “un uomo normale guarda il c… di una donna e forse ci prova anche”.