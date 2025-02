Stefania Petyx di Striscia la Notizia aggredita a Palermo al mercato di Ballarò, pugni e spintoni alla troupe

Stefania Petyx, inviata siciliana di Striscia la Notizia, è stata aggredita insieme alla sua troupe a Palermo, nel mercato di Ballarò. Petyx era lì per documentare un’opera finanziata con soldi pubblici e rimasta incompiuta, il mercato coperto. Alla vista delle telecamere, alcuni extracomunitari si sono scagliati contro la videogiornalista e i collaboratori.

Stefania Petyx aggredita a Ballarò

Stefania Petyx si trovava al mercato di Ballarò di Palermo insieme all’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

L’inviata stava effettuando alcune interviste fra le persone presenti, quando a un certo punto tre extracomunitari, provenienti da un bar, si sono scagliati contro Petyx e i due cameramen.

“Un gruppo di ragazzi di colore, che stavano in un bar e probabilmente drogati, ci hanno aggredito senza motivo. Gli abbiamo spiegato che non ci trovavamo lì per loro – racconta Stefania Petyx – ma non ci hanno voluto ascoltare. Ci hanno picchiato e rotto le telecamere. Voglio ringraziare la gente del quartiere e i commercianti che ci hanno aiutato“.

“Un operatore si è preso un pugno nel costato, un altro ha graffi e segni sul collo, l’inviata – nel tentativo di frapporsi tra gli aggressori e i suoi collaboratori – è stata ripetutamente spintonata. Le telecamere e il resto dell’attrezzatura sono state danneggiate”, si legge sul sito di Striscia la Notizia.

Qualcuno ha scagliato contro di loro anche un monopattino. Poco dopo sono arrivati carabinieri e vigili urbani. Le forze dell’ordine avrebbero già individuato i responsabili.

Fra le disavventure più recenti avvenute a Stefania Petyx si ricorda l’aggressione a Campobello di Mazara, roccaforte di Matteo Messina Denaro.

Stefania Petyx senza bassotto

Per una volta, Stefania Petyx non è stata accompagnata dal suo bassotto. Ballarò è una zona sensibile di Palermo: oltre alla forte presenza mafiosa, il mercato storico è una delle principali piazze dello spaccio. Per motivi precauzionali, il cagnolino per questa volta è stato lasciato a casa.

Il messaggio del sindaco di Palermo

Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso “ferma condanna per la vile, ingiustificata e violenta aggressione”. “Un episodio – ha continuato Lagalla – che conferma come certi soggetti tentano una inutile resistenza al lavoro di ripristino della legalità in quest’area della città voluta dall’Amministrazione”.

Ma il primo cittadino ha tenuto a sottolineare l’intervento dei commercianti di Ballarò, in difesa di assessore e troupe, prima che intervenissero le forze dell’ordine. “È da loro che bisogna ripartire ed è per loro che bisogna insistere nell’attività di repressione di ogni forma di illegalità”, ha commentato il primo cittadino.