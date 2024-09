Stazione di Monza, crollo di una pensilina: 33enne colpito alla testa, treni in ritardo e traffico in tilt

Una pensilina è crollata alla stazione di Monza e un frammento ha colpito un uomo. Il bilancio è di un solo ferito, che è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale San Gerardo. Per il momento non è dato conoscere le cause del crollo, le cui conseguenze si sono ripercosse inevitabilmente sul traffico ferroviario. In un primo momento, infatti, i treni in arrivo e in transito hanno subito un consistente rallentamento registrando fino a 150 minuti di ritardo.

Crollo di una pensilina, un ferito

Le notizie sono ancora frammentarie. Intorno alle 10:45 di martedì 17 settembre presso la stazione di Monza, sul binario 1, è crollato un frammento di pensilina in latero cemento.

I calcinacci hanno raggiunto un uomo che attendeva il treno, che è rimasto ferito. Si tratta di un giovane di 33 anni. Per il momento non è dato sapere quali ferite abbia riportato.

Fonte foto: IPA Paura alla stazione di Monza: un uomo è rimasto ferito dal crollo di una parte della pensilina in cemento ed è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

Dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, che lo hanno trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

In stazione sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria. Alcuni frammenti di cemento hanno interessato anche la ferrovia.

Tilt tra i collegamenti con Monza: gli aggiornamenti

Come riporta Repubblica citando gli aggiornamenti in tempo reale di Trenitalia, le autorità hanno dovuto interrompere i collegamenti da e per la stazione di Monza, sia per favorire gli opportuni rilievi sul crollo sia per non ostacolare i soccorsi arrivati per trasportare il ferito al pronto soccorso.

In un primo momento è stata interrotta completamente la linea per Milano insieme alle diramazioni per Bergamo e Lecco. La circolazione ferroviaria è stata dunque indirizzata verso un unico binario.

Alle ore 16 Trenitalia ha riferito che il traffico ferroviario è in “graduale ripresa“. A risentire maggiormente degli effetti sulla circolazione sono i treni Eurocity che hanno registrato ritardi fino a 150 minuti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro presso la stazione di Monza per liberare gli ambienti dai detriti del frammento di pensilina crollata e per mettere in sicurezza l’intera ala interessata.

Il precedente a Roma

Recentemente i disagi si sono verificati alla Stazione Termini di Roma, dove un guasto alla linea elettrica. Il problema tecnico aveva portato a limitazioni e cancellazioni alla circolazione ferroviaria.

I ritardi avevano raggiunto gli 80 minuti, mentre alcuni treni erano stati dirottati verso la vicina stazione Tiburtina. I tecnici erano intervenuti prontamente e avevano risolto il problema in due ore.