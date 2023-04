Statua di una sirena formosa nell'area giochi a Monopoli, è polemica nella piazza dedicata alla Montalcini

Una statua collocata in piazza Rita Levi Montalcini, vicino a un’area giochi per bambini, ha scatenato una polemica a Monopoli, in provincia di Bari in Puglia.

Chi ha realizzato la statua

La statua in questione, raffigurante una sirena, è stata realizzata dagli studenti dell’IISS ‘Luigi Russo’ in seguito a una convenzione con il Comune.

Perché è esplosa la polemica

La polemica social che ha investito la statua in piazza Rita Levi Montalcini riguarda le forme decisamente procaci della sirena, che hanno scatenato i commenti in Rete in cui si sottolinea l’accostamento inconsueto con la celebre scienziata a cui è intitolata la piazza della cittadina in provincia di Bari.

Fonte foto: ANSA La piazza in cui è stata collocata la statua raffigurante la formosa sirena è intitolata alla scienziata ed ex senatrice della Repubblica Rita Levi Montalcini, deceduta il 30 dicembre 2012 a Roma.

Il commento dell’attrice Tiziana Schiavarelli

L’attrice Tiziana Schiavarelli, che ha recitato anche nella recente serie tv ‘Il Patriarca’ regina degli ascolti tv, ha commentato così la statua sui suoi profili social: “Già dal primo sguardo, non si direbbe voglia raffigurare l’immagine della celebre scienziata. Piuttosto sembrerebbe una sirena con due tet*e siliconate da denuncia al chirurgo, e soprattutto un enorme cu*o mai visto ad una sirena. Almeno a quelle che conosco io”.

Il post dell’attrice sulla statua dalle forme procaci prosegue poi così: “Non me ne vogliano gli autori dell’opera, né l’amministrazione comunale di Monopoli ma a me questa cosa diverte molto. Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti”.

L’accostamento con la statua di Manuela Arcuri a Porto Cesareo

Le forme procaci della sirena raffigurata nella statua che è stata collocata in piazza Rita Levi Montalcini a Monopoli ha fatto scattare immediato l’accostamento tra questa opera e la statua di Manuela Arcuri in piazza Nazario Sauro a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, sempre in Puglia.

“A Manuela Arcuri, simbolo di bellezza e prosperità” recita la targa collocata sul piedistallo che regge l’immagine della star latinense (ma nata ad Anagni, in provincia di Frosinone). Anche questa statua è stata oggetto di diverse polemiche, oltre che di atti vandalici.