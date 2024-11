Statua di Benigni imbrattata a Castiglion Fiorentino, ai piedi del monumento spunta una croce celtica: la foto

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Imbrattata la statua che Castiglion Fiorentino ha dedicato al suo illustre cittadino, Roberto Benigni. È stato Rinascimento Castiglionese, gruppo dell’opposizione in consiglio comunale, a diffondere la foto della statua, che ora mostra sulla sua base un simbolo choc.

Castiglion Fiorentino: imbrattata la statua dedicata a Benigni

La frazione di Manciano, a Castiglion Fiorentino (in provincia di Arezzo) aveva dedicato a Roberto Benigni un monumento che lo raffigura. La statua risale all’ormai lontano 1999: quando l’attore vinse il premio Oscar per “La vita è bella”, il comune decise di dedicargli un monumento, realizzato dallo scultore Andrea Roggi.

Castiglion Fiorentino, in effetti, è il paese natale dell’attore e regista e, dunque, la decisione di dedicargli questo omaggio non stupisce.

Ciò che invece stupisce è che la statua di Benigni risulta ora imbrattata da una croce celtica.

Rinascimento Castiglionese, gruppo di opposizione presso il consiglio comunale, ha realizzato uno scatto della statua danneggiata, diffondendolo sulla propria pagina Facebook ufficiale.

“In momenti come questo, in cui i nostalgici del nazismo e del fascismo, rialzano la testa in Italia e in Europa, tali gesti non vanno sottovalutati” si legge sul post.

Non è un semplice atto di vandalismo

E in effetti in molti sono pronti a scommettere che il danneggiamento alla statua dedicata a Roberto Benigni non sia un semplice atto di vandalismo.

La croce celtica, simbolo neofascista, potrebbe essere opera di antisemiti ed estremisti.

In molti hanno anche ipotizzato che, dietro la decisione di imbrattare la statua a lui dedicata, possa esserci la ormai nota lontananza di Benigni dalla sua Castiglion Fiorentino.

Le affermazioni del sindaco

È infatti noto che il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli abbia più volte richiesto la presenza di Roberto Benigni in comune. Eppure, l’attore e regista, fino ad ora ha sempre rifiutato gli inviti, pur rispondendo cordialmente alle richieste del sindaco Agnelli.

Il sindaco, però, non ha alimentato le polemiche, limitandosi a definire il gesto come “da condannare”.

“Faremo ripulire il monumento” ha rassicurato.