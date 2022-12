Stati Uniti nella morsa del gelo, è freddo record: almeno 15 morti per la tempesta d'inverno

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ha causato almeno 15 morti l’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo gli Stati Uniti, facendo crollare le temperature fino a 40-50 gradi sottozero in alcune aree. La tempesta invernale Eliot, definita dai meteorologi un “ciclone bomba”, ha investito gli Stati del Nord e del Nord-Est e parte del Canada, provocando temperature bassissime, forti venti e vere e proprie bufere di neve.

Stati Uniti nella morsa del gelo

Da giorni ormai gli Stati Uniti sono nella morsa del gelo a causa della tempesta invernale Eliot. Temperature in picchiata, venti gelidi e neve paralizzano gli Stati settentrionali e della costa atlantica.

L’epicentro della mega tempesta invernale è al momento a Buffalo, nello Stato di New York, con venti fino a 120 chilometri all’ora. A New York la governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza.

Nella vasta area interessata dal maltempo vivono circa 200 milioni di americani, che rischiano di passare il Natale più freddo degli ultimi 40 anni. La Cnn riferisce che sono circa 1,5 milioni le utenze rimaste senza elettricità.

Temperature in picchiata

L’ondata di neve e gelo ha fatto crollare sottozero la colonnina di mercurio. Denver, in Colorado, ha vissuto la seconda giornata più fredda della sua storia, con -32 °C. A Wichita, in Kansas, la temperatura è crollata a -35 °C, a Casper, in Wyoming a -45 °C, a Elk Park, nel Montana a -45 °C.

Disagi anche negli Stati del sud tradizionalmente più caldi, come Alabama, Florida e Georgia, colpiti da vento, pioggia e un freddo insolito. A Nashville, in Tennessee, la temperatura è scesa sotto lo zero per la prima volta in 26 anni.

Almeno 15 morti

Secondo quanto riporta la Cnn, sono almeno 15 le persone che sono morte negli Stati Uniti a partire da mercoledì a causa della tempesta invernale. In quasi tutti i casi si tratta di incidenti stradali causati dal maltempo.

Quattro persone sono morte nello Stato dell’Ohio, 3 in Kentucky e in Kansas, 2 nello Stato di New York, 1 in Missouri, Wisconsin e Tennessee.

Caos trasporti

La tempesta ha mandato in tilt i trasporti: strade e autostrade chiuse in diverse zone, migliaia i voli cancellati, quasi 20 mila tra giovedì e sabato. Proprio nei giorni in cui migliaia di persone si spostano per raggiungere casa e festeggiare il Natale in famiglia.

A rischio anche i regali da mettere sotto l’albero: a causa delle difficoltà logistiche riscontrate, FedEx e Ups hanno messo in guardia gli utenti su possibili ritardi nelle consegne attese prima di Natale.