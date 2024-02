Su TikTok uomo che si tatua la faccia di nero e viene insultato: "Mi hanno detto di tutto", la storia di Roma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tatuarsi la faccia completamente di nero e ricevere poi insulti razzisti una volta uscito in strada: è l’incredibile racconto di Roma su TikTok in un’intervista condotta dal content creator Rene ZZ. Dopo essersi sottoposto al trattamento di “blackout“, un particolare tipo di tatuaggio che copre completamente di inchiostro una porzione di pelle selezionata, l’intervistato ha raccontato i disagi conseguenti, dai problemi di salute ed alcune esperienze negative (incluso l’esser stato bersagliato) fino all’impossibilità di sbloccare lo smartphone con il proprio “nuovo” volto.

Si tatua la faccia tutta di nero: la storia su TikTok

Rene ZZ è un influencer che gode di un certo peso sui social per quanto riguarda il variegato mondo dei tatuaggi, vero fenomeno di massa al crocevia fra l’arte, la moda e le ideologie.

Ad animare il dibattito fra i suoi follower (2 milioni su TikTok, qualcosa in meno su YouTube) è stata di recente la sua intervista a Roma, un individuo che ha subito un blackout sul viso, ovvero un tatuaggio a copertura completa con inchiostro nero.

Le conseguenze del blackout di Roma

Alcune persone usano la tecnica del blackout per coprire un altro grande tatuaggio, oppure tatuare in modo particolare un arto. Un caso noto è quello del calciatore Leo Messi, che ha un tattoo di questo tipo alla gamba sinistra.

La storia di Roma, tuttavia, ha assunto dei risvolti decisamente diversi, considerando che la sua scelta ha nettamente cambiato il modo in cui si presenta alla collettività. E le conseguenze sono state in alcuni casi anche gravi, oltre che inaspettate. “Mi hanno detto di tutto, a volte per strada mi chiamano minatore”, ha raccontato Roma, lasciando intendere che alcuni commenti potevano essere interpretati come razzisti.

Le difficoltà nella vita quotidiana

Negli estratti dell’intervista di Rene ZZ a Roma su TikTok, l’uomo ha spiegato le altre conseguenze della sua scelta, per certi versi, estrema. Secondo quanto ha raccontato, il tatuaggio lo ha portato a soffrire di sordità per una settimana, questo per via dell’iniezione dell’inchiostro sulle orecchie.

Meno grave, ma comunque spiacevole, la disavventura legata al riconoscimento facciale dell’iPhone, che allo stato attuale non sembra più funzionare. “Le persone di colore come fanno a farsi riconoscere dal telefono?” si è domandato Roma.

Il tema dei tatuaggi più o meno estremi è da sempre dibattuto (di recente anche il Governatore della Campania De Luca aveva rilasciato esternazioni colorite in proposito). Nel frattempo, il video ha catalizzato l’attenzione di circa 3 milioni di persone fra TikTok e YouTube, generando anche migliaia di commenti. Fra questi, però, in molti hanno criticato duramente la scelta fatta da Roma di tatuarsi interamente il volto di nero.