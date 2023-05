Staffetta della pace, chi c'era alla mobilitazione promossa da Michele Santoro: da Moni Ovadia a Odifreddi

Una staffetta della pace per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina e dire “no” all’invio di armi. È la mobilitazione promossa dal giornalista Michele Santoro, che ha coinvolto numerose personalità della politica, del giornalismo, dell’attivismo e dello spettacolo: una marcia per la pace che si è svolta in molte città italiane, da Aosta a Lampedusa, nella giornata di domenica 7 maggio.

Chi c’era alla manifestazione organizzata dal giornalista

“Quello che si è visto oggi è un unico abbraccio della pace che tiene insieme tutte le motivazioni, quella religiosa e quella laica. Un movimento che va dai giovani delle associazioni fino a padri centenari, come don Bettazzi, una figura di primo piano del cristianesimo mondiale, amico personale di Papa Francesco” ha commentato Santoro al Fatto Quotidiano.

I manifestanti hanno sfilato in cortei in molte città italiane, da nord a sud, anche se il corteo principale è stato quello di Roma. Tra i protagonisti della staffetta che si è svolta nella capitale c’erano Fiorella Mannoia, Moni Ovadia, Fausto Bertinotti, Donatella De Cesare, Marco Travaglio.

Ad Ivrea hanno sfilato don Luigi Bettazzi e anche il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Una bella giornata di mobilitazione quella di oggi. 4000 chilometri in Italia coperti da una staffetta che si passa il testimone della bandiera della pace di tappa in tappa. Un’iniziativa lanciata da Michele Santoro a cui hanno aderito in tantissimi fra pollici, intellettuali, attivisti, persone comuni” ha commentato Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.

“Continuare a spendere ed investire in armi serve solo a costruire un futuro più insicuro. La verità che tutti dobbiamo vedere è una sola: se vogliamo la pace dobbiamo preparare la pace“. ha invece osservato il capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta, anch’egli presente alla mobilitazione che si è svolta nella giornata di domenica 7 maggio.

Fonte foto: IPA Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, è tra i protagonisti dell’iniziativa promossa dal collega Michele Santoro

Le città coinvolte

Le bandiere della pace, riferisce Il Fatto Quotidiano, sono state sventolate anche a Bolzano, Piacenza, Sarzana, Ferrara, Velletri, Montefiascone, Caserta, Benevento, Altamura, Portopalo.

La mobilitazione ha coinvolto anche Trento – con Ugo Mattei – e Padova, con il filosofo Massimo Cacciari.

Cosa chiede la mobilitazione promossa da Santoro? Come si legge sul sito web della mobilitazione, vuole lanciare “un appello a chi è contrario all’invio di armi in Ucraina per dar vita a una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza”.