Stacca un dito alla poliziotta con un morso a San Benedetto del Tronto: era salito sul treno senza biglietto

Un controllo di routine in stazione è degenerato in un’aggressione. Un uomo di 30 anni, fermato senza biglietto su un treno regionale, ha perso il controllo negli uffici del commissariato di San Benedetto del Tronto, ferendo tre agenti. Il gesto più grave contro una poliziotta: con un morso le ha staccato una falange. Ora è in stato di fermo e rischia il carcere.

Aggressione in caserma a San Benedetto del Tronto

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì. L’uomo, un 30enne originario del Gambia senza precedenti penali, era stato trovato senza biglietto su un treno regionale. Dopo il fermo, è stato accompagnato in commissariato per l’identificazione, ma proprio qui la situazione è degenerata.

Inizialmente collaborativo, all’improvviso ha perso il controllo, colpendo gli agenti negli uffici. “Si è scagliato contro di loro, infierendo in particolare su una poliziotta, a cui ha staccato una falange con un morso,” ha riferito Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato.

Nonostante il tentativo di immobilizzarlo, l’uomo ha continuato ad aggredire i poliziotti. Solo dopo una colluttazione è stato definitivamente bloccato. Tre agenti sono rimasti feriti, due con contusioni lievi, mentre la poliziotta ha riportato il danno più grave.

Poliziotta perde una falange

La ferita più seria riguarda una giovane agente, che ha subito una lesione importante al dito della mano a causa del morso. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Gli altri due agenti coinvolti nella colluttazione sono stati medicati e dimessi poco dopo. Il segretario provinciale del Siulp, Benedetto Fanesi, ha espresso preoccupazione per la sicurezza degli operatori di polizia e non solo, parlando di una situazione ormai fuori controllo, con aggressioni immotivate che si verificano in ogni parte d’Italia.

“Neanche l’utilizzo del taser è servito a placare la violenza dell’aggressore. Mi aspetto un intervento immediato del Ministero per garantire maggiore tutela agli agenti”, ha detto.

Fermato senza biglietto: ora rischia il carcere

Dopo essere stato immobilizzato, l’uomo è stato arrestato e ora si trova in stato di fermo. La Procura di Ascoli Piceno ha aperto un’indagine ipotizzando i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il suo destino è ora nelle mani della magistratura, che dovrà valutare la gravità dei fatti e decidere se convalidare il fermo e procedere con il processo.