Squilla un cellulare, gelo alla Scala. Il direttore Chailly interrompe il concerto: “Risponda pure”

Squilla un cellulare durante lo spettacolo al teatro alla Scala di Milano. Il direttore Riccardo Chailly interrompe il concerto e riprende il disturbatore. Una manciata di secondi che saranno ricordati a vita dallo spettatore per il grande imbarazzo.

È successo nella serata di lunedì 6 giugno. Al teatro alla Scala di Milano è in corso la seconda replica del concerto di Cori e sinfonie verdiane. A un certo punto il telefonino di uno spettatore inizia a suonare. Un suono incessante proveniente dalla platea che viene sentito anche dal maestro Riccardo Chailly.

A quel punto spazientito il direttore ha interrotto l’esecuzione proprio nel momento di maggiore emozione. “Risponda pure, noi riprendiamo dopo“, ha detto Chailly rivolgendosi allo spettatore distratto che evidentemente aveva dimenticato di silenziare il telefono attivando la suoneria.

Il maestro Chailly riprende lo spettatore distratto

“Vedete, amici, siamo in molti in questo grande viaggio verdiano con l’orchestra e il coro della Scala”, ha aggiunto Chailly rivolgendosi al pubblico. “Ma non siamo soli, perché stiamo realizzando un’incisione per la Decca di Londra per cui saremo ancora molti di più.

È una cosa importante. Patria oppressa con l’ostinato del telefonino non è possibile”.

Un lungo applauso da parte del pubblico hanno accompagnato queste parole. Poi, l’orchestra e il maestro Chailly hanno ripreso l’esecuzione dall’inizio.

La stagione 2022/2023 alla Scala di Milano: concerti, spettacoli e balletti

Poche ore prima di questo fuori programma alla Scala di Milano ha presentato il nuovo programma per la prossima stagione. Ci saranno 14 opere, una in più del precedente cartellone. Ma anche nuovi allestimenti, di cui alcuni pronti già dalla passata stagione.

A questi si aggiungono 8 titoli di balletto, 7 concerti sinfonici tra cui il ritorno di Daniele Gatti e 3 grandi spettacoli per bambini. In totale saranno ben 272 rappresentazioni, di cui dieci concerti della Filarmonica della Scala. Per vederli bisognerà solo attendere l’apertura il prossimo 7 dicembre. La prima di Sant’Ambrogio sarà con Boris Godunov, capolavoro del russo Musorsgksij.