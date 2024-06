Squalo verdesca a Marinella di Sarzana vicino La Spezia, paura per un surfista in mare: bagnanti spaventati

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono stati attimi di paura a Marinella di Sarzana, in provincia di La Spezia, dove uno squalo Verdesca è stato avvistato in mare dai bagnanti. Una domenica 16 giugno complicata per i bagnini anche da un surfista che hanno dovuto salvare da una situazione di grossa difficoltà.

Squalo Verdesca a Marinella di Sarzana: perché era lì e le caratteristiche

Era della lunghezza di un metro e mezzo lo squalo avvistato in mattinata sulla costa spezzina: si trattava probabilmente di uno squalo Verdesca, avvistato dai bagnanti.

L’animale ha seguito la scia di qualche imbarcazione, prima di perdere l’orientamento anche a causa del mare agitato. Fonte foto: ANSA

Fondamentale l’intervento dei bagnini e della capitaneria di porto per rassicurare i bagnanti

La sua comparsa ha creato apprensione e spinto un bagnino ad allertare la capitaneria di porto di Foce del Magra che si è messa sulle tracce dello squalo e lo ha visto poi allontanarsi.

Questo tipo di esemplare non è pericoloso per l’uomo: si tratta di uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae. Ha corpo snello, testa appuntita, dorso di colore blu scuro e ventre bianco, può raggiungere fino ai 3,3 metri di lunghezza.

Gli esemplari di questa tipologia di squali sono in diminuzione ma già nello scorso agosto ne erano stati avvistato in Sardegna e a Marina di Pisa.

Surfista in difficoltà nel mare di La Spezia

Non solo lo squalo, nelle stesse ore un’altra situazione di apprensione ha destato qualche ansia sullo stesso litorale. Tra Deiva Marina e Levanto infatti è stato avvistato in acqua un surfista in grossa difficoltà, come riporta la Nazione.

Pronto l’intervento dei militari che l’hanno soccorso e hanno appurato come l’uomo fosse novizio con la tavola a vela. Inesperto e spaventato, il surfista era stato spinto lontano dal vento.

I soccorritori lo hanno quindi scortato in una zona più tranquilla e riportato il sereno tra i bagnanti.