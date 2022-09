Squalo toro uccide una donna mentre faceva snorkeling: chi è la vittima, aveva tre figli

Uno squalo ha attaccato e ucciso una donna che stava facendo snorkeling nelle acque intorno alle Bahamas. È successo martedì 7 settembre. Lo hanno riferito le autorità dello stato insulare dell’America centrale.

Squalo attacca una donna alle Bahamas, cosa è successo di preciso

La vittima è stata una donna di 58 anni, originaria dello stato statunitense della Pennsylvania. L’incidente è avvenuto in un popolare luogo di snorkeling vicino a Green Cay nelle Bahamas settentrionali. Lo ha riferito all’agenzia di stampa mondiale Associated Press un portavoce della polizia, Chrislyn Skippings.

Secondo la famiglia della 58enne, si sarebbe trattato, nello specifico, di uno squalo toro. Si tratta di un grosso predatore che abita le acque nei pressi della costa in tutto il mondo. Nonostante il suo aspetto, è, di solito, relativamente placido e si muove lentamente. È inoltre a rischio d’estinzione.

La dinamica è stata la seguente: la donna, passeggera di una nave da crociera, stava partecipando a un’escursione a terra a Nassau durante un viaggio di sette notti partito dalla Florida domenica.

Squalo uccide 58enne alle Bahamas, chi era la donna: aveva un marito e tre figli

La vittima, le cui generalità non sono ancora state comunicate per intero, è morta dopo essere stata trasportata d’urgenza in un ospedale locale. Potrebbe trattarsi di Caroline Di Placido, alunna della Gannon University e dipendente presso lo stesso istituto.

“Caroline era un potente esempio di gentilezza e amicizia verso i colleghi, gli studenti e la comunità”, ha affermato l’università in lutto. “La notizia è devastante, ci mancherà”.

La vittima aveva una madre, un marito e tre figli.

Attacchi di squali in tutto il mondo: alle Bahamas la maggior parte dei casi. Qual è il secondo Paese

Le isole Bahamas sono state il principale teatro per gli attacchi di squali nei Caraibi. Nel 2019, sono stati segnalati due incidenti, uno dei quali fatale e verificatosi a solo mezzo miglio dall’attacco di martedì.

Complessivamente, almeno 32 attacchi di squali sono stati segnalati alle Bahamas dal 1749, più dei 13 a Cuba durante lo stesso periodo di tempo, l’ultimo dei quali nel 2019. I dati sono stati forniti dall’International Shark Attack File con sede in Florida, Stati Uniti.