Spuntano i messaggi della ragazza che accusa il figlio di La Russa: la chat della 22enne con l'amica, "Scappa"

In attesa che la ragazza che ha accusato Leonardo Apache La Russa di violenza sessuale venga ascoltata dai pm di Milano, è emerso il contenuto della chat che sarebbe intercorsa tra la 22enne e un’amica il giorno in cui la giovane si è risvegliata nel letto del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

I primi messaggi da casa La Russa

A riportare i messaggi è il ‘Corriere della Sera’. Il primo messaggio all’amica sarebbe partito poco dopo mezzogiorno, quando la ragazza si è risvegliata nuda nel letto di Leonardo Apache La Russa: “Amo mi sono risvegliata da La Russa… (…) ma che problemi ho… o mi hanno drogata. Non mi ricordo bene, non va bene, faccio troppi casini. Non sono normale, raccontami di ieri”.

E ancora: “Mi sto prendendo male, ma davvero, troppo. Cosa è successo? Amo mi sono svegliata qui da lui e non ricordo nulla. Aiuto”.

“Tu sei da lui ora?”, “Avete fatto sesso?”, “Scappa, scherzi, va’ via subito” sono i messaggi attribuiti all’amica e riportati dal ‘Corriere della Sera’. La stessa amica avrebbe poi aggiunto: “Amo penso che lui ti abbia drogata, ma tu non mi ascoltavi ieri. Sei corsa via e non ti ho più trovata”.

L’amica, stando alla ricostruzione del ‘Corriere della Sera’, avrebbe quindi raccontato alla ragazza che stava “benissimo” almeno “fino a quando lui ti ha offerto il drink, tu eri stata normale, eri stranormale”. Poi avrebbe scritto: “Avevamo fatto delle strisce anche lì all’Apophis. Non è quello che ti ha fatto diventare strana. È dopo il drink che sei diventata strana strana. Lo continuavi a baciare”.

Il racconto dell’amica sarebbe proseguito così: “Io ti ho chiesto se lui ti piacesse o meno, e tu mi fai ‘Sì lo amo’ (…) Poi hai urlato ‘facciamo una botta’, io ti ho spiegato che l’abbiamo finita assieme”.

Fonte foto: ANSA Leonardo Apache è il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

L’allontanamento da casa La Russa

Durante lo scambio di messaggi con l’amica, la ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa si sarebbe convinta di essere stata drogata: “Amo, mi ha drogata, per forza“.

Nella querela depositata dall’avvocato Benvenuto e riportata dal ‘Corriere della Sera’, la giovane ha affermato di aver cominciato a tremare. E avrebbe scritto all’amica: “L’abbiamo fatto, da come dice. Non mi ricordo nulla“.

La 22enne avrebbe poi avvisato l’amica di essere in procinto di lasciare casa La Russa: “Sto uscendo. Non ho parole… Inizia pure a girarmi la testa… Sono terrorizzata, sto aspettando che mi porti le mie cose”.

Gli ultimi messaggi

Dopo che la 22enne ha lasciato casa La Russa, la chat con l’amica sarebbe ripresa alle 15,28: “Vado in ospedale. Sta venendo mia madre a prendermi”.

L’ultimo consiglio dell’amica nella chat riportata dal ‘Corriere della Sera’: “È giusto che denunci la cosa, però stai veramente attenta, suo padre è il presidente del Senato“.

Le indagini

Il ‘Corriere della Sera’ riferisce che uno dei punti cardine dell’inchiesta del pm Rosaria Stagnaro e dell’aggiunto Letizia Mannella è chiarire se la giovane sia stata drogata con una sostanza versata di nascosto nel suo bicchiere (e, eventualmente, da chi). Le immagini delle telecamere interne al locale potrebbero dare una prima risposta.