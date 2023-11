Spunta un secondo audio di Monia Bortolotti, la mamma accusata di aver ucciso i figli: "Alice manda segnali"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Ho pensato: ‘Guarda è Alice'”, con queste parole Monia Bortolotti, la giovane mamma di Pedrengo (Bergamo) accusata di aver ucciso i due figli, si rivolge a una persona cara in un audio mandato in onda in esclusiva su ‘Pomeriggio Cinque’.

Nella registrazione si sente la voce della 27enne raccontare aneddoti su presunti segnali ricevuti dalla primogenita già un giorno dopo la sua morte.

Nell’audio Monia Bortolotti dice: “Ad esempio è capitato il giorno dopo la sua scomparsa che ci facesse visita a casa una gazza ladra, che si dice che rubino tutto ciò che di luccicante c’è in giro”. Quindi la spiegazione: “Alice ultimamente, iniziando a vedere un po’ più dettagliato, era particolarmente attratta dai miei gioielli”, per questo la conclusione: “Guarda, è Alice sotto forma di una gazza ladra che è venuta a sbirciare un po’ come stavamo”.

Ancora, la giovane mamma racconta: “Io sto cercando adesso un lavoro che mi possa tenere occupato un po’ il tempo e stavo cercando lì, alle piscine di Ponte San Pietro, e fuori dalle piscine c’era un cartello che indicava l’asilo nido e si chiamava ‘Il nido di Alice’“.

Per Monia Bortolotti anche quello sarebbe stato un segnale della figlia scomparsa. Dopo un primo audio diffuso dal format di Canale 5, nel quale la donna racconta il suo vissuto dopo la morte del secondogenito Mattia, questo nuovo audio aggiunge più sfumature alla vicenda.

Monia Bortolotti è stata arrestata il 4 novembre ed è accusata di aver ucciso i figli tramite soffocamento in quanto non avrebbe più sopportato il loro pianto. Alice è morta il 15 novembre 2021, Mattia il 25 ottobre 2022.