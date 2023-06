Spunta la prima via intitolata a Silvio Berlusconi ad Apricena vicino Foggia: l'annuncio del sindaco Potenza

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

A distanza di poche ore dai funerali di Stato per Silvio Berlusconi, in Italia spunta la prima via intitolata all’ex presidente del Consiglio. La notizia arriva dal Comune di Apricena, in provincia di Foggia, dove la giunta comunale ha approvato la delibera per avviare l’iter di intitolazione di una strada a Silvio Berlusconi. L’annuncio arriva dal sindaco di Apricena, Antonio Potenza che ha anticipato che, per l’occasione, si terrà una “cerimonia pubblica” in città.

La prima città in Italia a intitolare una via a Silvio Berlusconi

Apricena è il primo comune italiano a decidere di intitolare una via a Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno all’età di 86 anni dopo un nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’annuncio è arrivato il giorno successivo ai funerali di Stato che si sono svolti al Duomo di Milano, alla presenza di diverse figure istituzionali oltre che della famiglia del leader di Forza Italia.

L’annuncio è arrivato tramite il sindaco di Apricena, Antonio Potenza.

Il primo cittadino, infatti, ha fatto sapere che la giunta comunale del comune foggiano ha approvato la delibera per avviare l’iter di intitolazione dell’attuale via Modena in via Silvio Berlusconi.

Le parole del sindaco di Apricena

Non appena possibile, si svolgerà una cerimonia pubblica per intitolare a Silvio Berlusconi quella che attualmente si chiama via Modena.

La decisione della giunta comunale di Apricena è arrivata dopo aver “assistito al tripudio di affetto nei confronti del presidente Silvio Berlusconi”, ha spiegato il primo cittadino Antonio Potenza.

Da qui, la scelta del Comune in provincia di Foggia di “cristallizzare quest’ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e presidente del Consiglio, intitolandogli una via del nostro centro abitato”.

Il motivo, ha aggiunto il sindaco, è che Berlusconi “più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese”.

Le polemiche sui funerali di Stato di Silvio Berlusconi

La notizia del primo Comune a intitolare una via al defunto Silvio Berlusconi potrebbe destare più di qualche polemica.

D’altronde, è già successo in questi giorni che in molti abbiano dissentito dalla scelta del governo di proclamare i funerali di Stato e il lutto nazionale per l’ex premier.

Il dibattito sull’opportunità politica della scelta, però, avrebbe potuto riguardare solo il lutto nazionale. Al contrario, per i funerali di Stato, è la legge italiana a prevederli in caso di morte di un ex presidente del Consiglio dei ministri.