Spunta l'audio di Paola Felli inviato a Gisella Cardia sui bilanci della Madonna di Trevignano: "Devo averli"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il botta e risposta tra Paola Felli e i coniugi Gisella e Gianni Cardia sui bilanci dell’associazione Madonna di Trevignano continuano. Ormai tra le due parti si è giunti allo scontro aperto. Tensioni, queste, iniziate, nel 2022 quando Paola Felli, allora portavoce della veggente, manifestò dubbi sui bilanci dell’associazione. Nacquero dissapori che avrebbero portato Gianni Cardia a minacciare l’ex portavoce, responsabilità che il marito di Gisella Cardia ha respinto affermando che Paola Felli non avrebbe mai fatto parte dell’associazione né avrebbe mai avuto accesso ai bilanci.

Per questo Paola Felli ha annunciato querele contro la coppia, ma ha anche promesso che avrebbe portato i messaggi riguardanti i suoi dubbi sui bilanci in televisione. Detto, fatto.

A ‘Mattino Cinque’ l’ex portavoce manda in onda un audio che avrebbe inviato a Gisella Cardia. Paola Felli intuiva che qualcuno avrebbe voluto sapere dettagli sulle donazioni e i ricavi dalla vendita delle madonnine, e le uscite per la beneficenza. “È là che ci stanno ad aspettare al varco”, diceva l’allora portavoce.

Insisteva, poi: “È questo il dato sensibile che mi serve e devo andare a verificare, perché me lo butteranno in faccia“. Quindi: “Dobbiamo tirare fuori la nostra verità” perché “nel momento in cui questi vanno a leggere la stravolgeranno, diranno una loro verità” e “io faccio la figura della scema”.