Spunta il cadavere di un uomo nel giardino di Posillipo a Napoli: aveva 45-50 anni, i sospetti dei carabinieri

Mistero in un giardino di Napoli. All’interno del quartiere di Posillipo è stato ritrovato nella mattinata di martedì 11 aprile il cadavere di uomo. Sembra che la vittima abbia un’età compresa tra i 45 e i 50 anni, ma non sono ancora note le generalità dell’uomo né le cause del decesso. Sul caso indagano i carabinieri. Cosa si sa finora.

Il ritrovamento del cadavere

A ritrovare il corpo senza vita dell’uomo e allertare le forze dell’ordine è stato un muratore, che si trovava in uno stabile vicino al luogo del ritrovamento per svolgere alcuni lavori.

Poco prima delle 11.30 si sarebbe accorto del cadavere e avrebbe avvisato i carabinieri, giunti sul posto poco dopo la chiamata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è stato ritrovato il cadavere, nel quartiere di Posillipo

Sul luogo del ritrovamento è giunta anche un’ambulanza, ma, purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Al loro arrivo, l’uomo era già morto.

Il cadavere era riverso a terra, all’interno di un giardino appartenente a un ex circolo delle Poste, in via San Pietro ai due Frati, nel quartiere di Posillipo a Napoli.

La vittima sembra essere un uomo di età compresa tra i 45 e i 50 anni, ma non è ancora stato possibile identificarla.

Non è ancora chiaro se si trattasse di un residente che abitava nella zona o se venisse da altre parti della città o se non fosse proprio di Napoli.

Le ipotesi degli investigatori

I Carabinieri della locale stazione e alcune pattuglie di polizia sono intervenuti sul luogo della scoperta del corpo. Insieme a loro, anche i vigili del fuoco.