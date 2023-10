Spruzzano spray al peperoncino per scherzo in classe a Genova: scuola evacuata, 20 studenti in ospedale

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Momenti di panico durante il normale svolgimento delle lezioni presso l’istituto Rosselli di via Giotto nella frazione di Sestri Ponente a Genova. Nella mattina di giovedì 19 ottobre, una ventina di studenti sono stati colti da un’improvvisa emergenza dovuta a uno scherzo banale finito male. Tutto frutto di uno spray urticante al peperoncino, spruzzato per gioco ma in grado di causare parecchi problemi ai presenti nella scuola, al punto che è stato necessario procedere con l’evacuazione di due piani della struttura oltre a trasportare numerosi studenti in ospedale con urgenza.

Cosa è successo

Il singolare incidente è stato provocato da un paio di ragazzi che hanno commesso la classica “bravata”, probabilmente non rendendosi conto dei rischi che si celavano dietro la loro idea.

I giovani hanno spruzzato uno spray irritante al peperoncino, di quelli comunemente in uso per autodifesa, all’interno di una delle aule. Il gesto, solo apparentemente innocuo, ha scatenato rapidamente il panico tra gli altri studenti, poiché molte persone hanno iniziato a manifestare problemi agli occhi e alle vie respiratorie.

Fonte foto: Tuttocittà L’Istituto Rosselli, dove è avvenuto l’incidente, si trova in via Giotto a Sestri Ponente, Genova

La gestione dell’emergenza

L’istituto Rosselli ha dovuto subito attivarsi con una richiesta di soccorso da parte delle autorità competenti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando professori e studenti per effettuare i necessari controlli di sicurezza.

Parallelamente, numerose ambulanze inviate dal servizio medico d’urgenza 118 si sono affrettate sul luogo dell’accaduto. La polizia è intervenuta per condurre i dovuti accertamenti e indagare sull’episodio.

Come stanno gli studenti

Fortunatamente, nessuno degli studenti coinvolti nell’incidente versa in condizioni gravi, ma molti di loro sono stati sottoposti a esami medici e accompagnati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’istituto Rosselli ha già annunciato che avvierà un’indagine interna per determinare le circostanze esatte dell’incidente e per identificare i responsabili. Si prevedono severe misure disciplinari per coloro che hanno causato il panico e l’evacuazione di due piani dell’edificio.

Cos’è lo spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino, come è noto, è un comune strumento di autodifesa non troppo difficile da reperire in commercio, motivo per il quale non è stato sicuramente proibitivo per i ragazzi responsabili dello scherzo procurarsene una bomboletta.

Sui social l’episodio accaduto al Rosselli è stato ampiamente commentato, con una condanna quasi unanime della bravata messa in piedi da alcuni studenti. Tuttavia, c’è anche chi ribadisce, malgrado l’episodio, l’importanza di avere a disposizione strumenti simili per la propria sicurezza personale, sebbene possano essere facilmente utilizzati anche in modo improprio.