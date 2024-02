Nuovo spot Esselunga sulla carota al Festival di Sanremo 2024 col testo di Ti lascio una canzone di Gino Paoli

In vista del Festival di Sanremo 2024, Esselunga ha realizzato un nuovo spot pubblicitario, con protagonista una carota, in cui viene citato il testo del brano di Gino Paoli intitolato ‘Ti lascio una canzone’.

Di cosa parla il nuovo spot Esselunga sulla carota

Il nuovo spot realizzato da Esselunga, che sarà trasmesso in tv durante il Festival di Sanremo 2024, è incentrato sulla storia di Arianna, una ragazza che decide di andare a vivere da sola, lasciando la casa dove abita col padre e la madre.

I suoi genitori, per salutare la figlia, decidono di organizzare un karaoke in casa come quando erano soliti fare quando lei era piccola. Il papà, usando come microfono una carota acquistata in un supermercato Esselunga, dedica alla figlia il brano di Gino Paoli ‘Ti lascio una canzone’. Lo spot si conclude con la frase “Non c’è una spesa che non sia importante“.

Fonte foto: ANSA

Nel nuovo spot Esselunga viene citato il brano di Gino Paoli intitolato ‘Ti lascio una canzone’.

La carota dopo la pesca e la noce: gli spot Esselunga

Il nuovo spot di Esselunga, con la regia del danese Sune Sorensen e la direzione della fotografia di Franz Lustig, è il terzo capitolo della campagna “Non c’è una spesa che non sia importante”, dopo lo spot dal titolo “La Pesca” e quello natalizio intitolato “La Noce“.

La spiegazione di Esselunga sul nuovo spot della carota

Roberto Selva, direttore Marketing e Comunicazione di Esselunga, ha dichiarato sul nuovo spot di Esselunga: “La campagna ‘Non c’è una spesa che non sia importante’ avviata lo scorso autunno con lo spot dal titolo La Pesca e proseguita a Natale con La Noce, rappresenta per noi un elemento di grande novità perché mette al centro le persone con i loro gesti d’amore quotidiani”.

Roberto Selva ha aggiunto a proposito del nuovo cortometraggio: “Questo terzo appuntamento vuole anche essere un omaggio alla Liguria e alla città di Genova dove abbiamo aperto il primo negozio nel 2020. Il tributo a questo meraviglioso territorio passa anche attraverso la musica poiché abbiamo scelto un autore che, assieme a tutta la scuola genovese, ha fatto la storia della musica italiana“.