Spostano la sedia a De Luca per il brindisi, cade a terra ma nulla di grave: “Colpa mia, non avevo visto”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è caduto a terra durante la conferenza stampa di fine anno della Regione. La scena, ripresa dalle videocamere, è già diventata virale, così come la risposta di Vincenzo De Luca, che ironizza sulla caduta. Il governatore si è preso la colpa della caduta, discolpando il giovane dipendente che ha spostato la sedia dietro di lui.

La caduta di Vincenzo De Luca

A margine della conferenza stampa di fine anno sul lavoro svolto in Regione Campania, al momento del brindisi si è svolto un fuori programma. Vincenzo De Luca, governatore della Regione, è caduto a terra.

Il video è diventato subito virale, ma all’indomani del fatto anche De Luca ci ha scherzato sopra. Non è successo nulla di grave e il governatore non ha riportato ferite, neanche di lieve natura.

Cosa è successo?

Vincenzo De Luca si alza, alla fine della conferenza, per fare un brindisi, ma decide di tornare a sedersi subito dopo. Dietro di lui nessuna sedia a sorreggerlo e cade. Succede che un giovane dipendente ha spostato la seduta del governatore, convinto di fare spazio per la foto con il bicchiere del brindisi in mano.

Nel video si evince chiaramente che il governatore credeva di avere ancora una sedia sulla quale tornare a sedersi. Spiega che si è distratto, perché aveva visto una dipendente con un bambino in braccio e voleva invitarla a scattare la foto. “Per questo mi sono riavvicinato al microfono”, ha raccontato.

L’ironia di De Luca sulla caduta

Nessuna ferita, ma tanta ironia. Vincenzo De Luca (solito a uscite che scatenano polemiche e critiche come quella sui tatuaggi) è tornato a scherzare sulla caduta del 28 dicembre in conferenza stampa. Ha commentato la caduta dicendo: “Avremo la forza per combattere le battaglie politiche e… ortopediche”.

Un commento divertito era arrivato già al momento della caduta, letteralmente a gambe all’aria. Una volta tornato in piedi infatti Vincenzo De Luca aveva mormorato “i portaseccie”, con un riferimento alla malasorte.