Sposi scomparsi a Frattamaggiore tornati a Cesa: cosa c'è dietro la fuga di Pietro Montanino e Maria Zaccaria

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avevano fatto perdere le loro tracce dopo il matrimonio lasciando i due figli dai nonni, per poi tornare a casa dopo cinque giorni di ricerche e appelli da parte dei parenti, come se nulla fosse. Sono rientrati nella loro abitazione di Cesa, nel Casertano, Pietro Montanino e Maria Zaccaria, la coppia sparita a distanza di qualche giorno dalle nozze che aveva fatto scattare l’allarme tra i familiari e le autorità. I due neosposi sono stati convocati in caserma dai carabinieri, che adesso vogliono vederci chiaro anche alla luce della denuncia di scomparsa presentata dai loro genitori.

La fuga da Frattamaggiore

L’allarme è scattato nella giornata di martedì 29 ottobre, quattro giorni dopo il matrimonio. Dopo aver pranzato a casa dei genitori dello sposo, Pietro Montanino, di professione vigilante, e Maria Zaccaria, che lavora in una ditta di pulizie, si erano allontanati con la scusa di alcune commissioni da fare, affidando i due figli, di cui uno di 7 mesi, ai nonni, e lasciando anche il cellulare di lei.

La coppia avrebbe dovuto vedere una casa da prendere in affitto o comprare a Frattamaggiore, ma è scomparsa senza dare spiegazioni. L’ultimo contatto sarebbe stata una telefonata fatta alla sorella di lei, per ricordarle di andare a prendere al calcetto il figlio di 7 anni, avuto da un precedente matrimonio.

Gli appelli agli sposi scomparsi

Tanti gli appelli sui social di amici e parenti dopo la scomparsa della coppia. Immediate le ricerche dei carabinieri attivate dopo la denuncia dei familiari e le richieste da parte dei sindaci dei due paesi a chiunque avesse visto i due sposi. Secondo quanto ricostruito finora, dopo essersi allontanati dalla casa dei genitori di lui sarebbero andati a piedi in stazione per prendere un treno diretto a Napoli.

“Mi rivolgo a voi con il cuore pesante – era stato l’appello del primo cittadino di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete – Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!”.

“Torna, hai dei figli piccoli che ti aspettano a casa” era stato il messaggio in lacrime della madre di Maria Zaccaria. Del caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto.

Dopo la notizia del ritorno a casa dei due, il sindaco di Cesa Enzo Guida, che aveva celebrato il matrimonio, ha commentato: “Siamo contenti che siano tornati dai loro bambini. Ieri avevo chiesto a Pietro e Maria di rivolgersi alle forze dell’ordine, se la fuga fosse collegata a paura di qualcosa o qualcuno. E l’hanno fatto”.

Le indagini

Lo stesso Guida aveva attivato i servizi sociali del Comune per verificare le responsabilità da parte della coppia sulla mancata custodia dei figli piccoli.

I carabinieri di Napoli, coordinati dalla procura di Napoli Nord, hanno ascoltato la coppia per risalire ai motivi della fuga e anche per accertare le eventuali conseguenze dal punto di vista genitoriali. Al momento non sarebbero da escludere provvedimenti giudiziari anche da parte del tribunale dei minori.