Sposi a Frosinone non pagano il pranzo di nozze da 8 mila euro al ristorante e scappano in Germania: ricercati

A Ferentino, in provincia di Frosinone, due sposi non hanno pagato il conto da 8 mila euro al ristorante dove hanno festeggiato le loro nozze. Il ristoratore ha presentato denuncia per insolvenza fraudolenta. Poi la scoperta: i novelli marito e moglie sono volati in Germania dopo la festa, senza saldare il costo del pranzo.

Il matrimonio

A riportare la notizia è il ‘Corriere della Sera’: gli sposi sono un piccolo imprenditore edile di 40 anni della zona (al terzo matrimonio) e una ragazza di 25 anni tedesca, ma da tempo residente a Roma.

Il loro matrimonio è stato festeggiato con un banchetto di nozze a base di pesce con 80 invitati, tra amici e parenti, in un ristorante tipico della Ciociaria, tra Veroli e Boville Ernica.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’episodio si è verificato a Ferentino, nella provincia di Frosinone, nel Lazio. Il ristorante si trova tra Veroli e Boville Ernica, in Ciociaria.

L’accordo col ristoratore

I due avevano fissato la data e concordato col ristorante il menù a base di pesce, testato a cena con i genitori di lui.

Al termine della prova del menù, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, avrebbero pagato solo un acconto di qualche centinaio di euro, su un totale di 8 mila euro (bevande incluse), con l’impegno di saldare il resto del conto il mercoledì successivo alle nozze, celebrate con rito civile nello stesso ristorante.

Il giorno stabilito, però, lo sposo non si è visto. I proprietari del ristorante hanno anche provato a raggiungerlo telefonicamente, ma invano. Stesso discorso con la famiglia. Il ristoratore, alla luce di ciò, ha deciso di andare dai carabinieri e denunciare il novello sposo per insolvenza fraudolenta.

Le indagini

Alla caserma di Ferentino sono stati ricostruiti gli spostamenti dello sposo dopo il matrimonio: al termine del banchetto di nozze, l’imprenditore 40enne avrebbe preso l’aereo con la moglie e i genitori con destinazione Francoforte, in Germania. Da questa scoperta sono partite le ricerche degli sposi.