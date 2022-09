Spoleto, incendio al luna park: giostre distrutte, uomo intossicato. Aperta indagine, cos'è successo

Doveva essere un luogo di divertimento, ma nel giro di poche ore si è trasformato in un cumulo di cenere a causa delle fiamme che lo hanno avvolto. Così un luna park a Spoleto, in provincia di Perugia, è andato distrutto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022. Nell’incendio sono andate in fumo delle giostre e un uomo di 42 anni è stato soccorso e portato in ospedale a causa di una intossicazione.

Fiamme al luna park, la ricostruzione

Il luna park coinvolto nell’incendio nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 a Spoleto era stato inaugurato da poche settimane. Infatti, secondo quanto riferito dai media locali, le giostre erano state posate a fine agosto nella nuova area della protezione civile di Santo Chiodo.

Nel giro di pochi minuti, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto il parco giochi e distrutto tutto. Fortunatamente, nella tragedia dell’incidente, è stato evitato il peggio poiché la struttura era chiusa. Infatti la richiesta di intervento dei Vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 3 di notte.

Arrivati sul posto, i vigili hanno domato le fiamme e messo in salvo uno dei proprietari.

Uomo intossicato dall’incendio

Nel tentativo di spegnere le fiamme prima ancora dell’arrivo dei Vigili del fuoco, uno dei proprietari è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato. L’uomo, un 42enne, non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dai media locali il proprietario ha cercato in tutti i modi di salvare la struttura, ma nel giro di pochi istanti le fiamme hanno avvolto le giostre lasciando solo la cenere soprattutto nella zona degli autoscontri.

Incendio al luna park, le indagini

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha aperto un fascicolo d’indagine sull’episodio. Infatti non è ancora chiaro cosa sia successo, con gli inquirenti che ipotizzano che le fiamme siano partite da un cortocircuito.

“Non sappiamo ancora niente – ha detto al Messaggero uno dei proprietari – siamo in attesa di sapere se potremo riaprire o meno”. Il luna park, secondo i programmi, sarebbe dovuto rimanere a Spoleto fino al 25 settembre. Si attende l’esito di un nuovo sopralluogo fissato per la giornata odierna.