Spogliarello in cambio di un articolo da un noto giornalista: la denuncia di un'imprenditrice a Le Iene

Un noto giornalista avrebbe proposto a un’imprenditrice uno spogliarello in cambio di un articolo su una testata importante. È quanto raccontato da Stefania Pellicoro, imprenditrice pugliese di Gioia Del Colle, in un servizio andato in onda martedì 10 gennaio durante il programma ‘Le Iene’.

Spogliarello in cambio di un articolo: il racconto a Le Iene

L’inviata Roberta Rei ha riportato la vicenda raccontata da Stefania Pellicoro, proprietaria di 3 negozi di abbigliamento nonché imprenditrice nel settore della moda. Su Instagram la Pellicoro ha due profili, il primo dedicato alla sua sfera privata, il secondo creato per promuovere la sua attività.

La donna, 43 anni, è stata contattata dal noto giornalista sul suo profilo privato, un dettaglio che da subito le ha dato motivo di dubitare. Tra Pellicoro e il giornalista è nato dunque uno scambio di messaggi, fino alla videochiamata incriminata.

Fonte foto: iSTOCK Un giornalista ha proposto a un’imprenditrice di spogliarsi per avere in cambio un articolo su una nota testata

Il noto giornalista ha proposto a Stefania Pellicoro di spogliarsi per uno “scambio equo”, al fine di ottenere la visibilità che l’articolo sulla testata importante le avrebbe dato. Per questo l’imprenditrice ha scelto di denunciare il tutto e segnalare l’episodio a ‘Le Iene’, che in altre occasioni hanno parlato di abusi nel mondo del lavoro, dello sport e dello spettacolo.

I primi contatti

Come già anticipato, Stefania Pellicoro racconta di essere stata contattata dal giornalista sul suo profilo Instagram privato. L’uomo si è presentato usando il termine “curioso” per giustificare il suo interesse, poi ha riferito il nome della testata con la quale collabora e tra i due è nata una conversazione.

Nel frattempo l’imprenditrice ha verificato le referenze del giornalista, e le informazioni erano corrette: l’uomo è realmente dipendente di quella famosa testata. A Stefania viene proposta una mini intervista sulla sua attività.

I due si sentono una prima volta al telefono, e dall’altra parte il giornalista si dimostra interessato al suo lavoro: “Il sud, il lavoro, l’imprenditoria femminile, solo che poi è stato un po’ ambiguo“, riferisce Stefania Pellicoro.

Il giornalista, infatti, dice all’imprenditrice di essere a conoscenza della sua attività su OnlyFans, la piattaforma per adulti in cui è necessario abbonarsi ai vari canali per accedere ai contenuti.

La conversazione continua via chat, dove l’uomo propone alla donna uno scambio: un articolo per uno spogliarello durante il quale l’imprenditrice dovrebbe compiere gesti di autoerotismo, ma la Pellicoro chiarisce da subito che non intende spingersi oltre.

La videochiamata

Alla fine dei giochi, l’imprenditrice e il giornalista trovano il compromesso per lo “scambio”: entrambi si spoglieranno in videochiamata e l’articolo uscirà “a stretto giro”, precisa l’uomo.

Durante la videochiamata, Stefania Pellicoro propone al giornalista di fare la stessa cosa con una sua amica e, con uno stratagemma, convince l’uomo ad iniziare per primo a spogliarsi. Quest’ultimo rimane quindi in mutande, quando improvvisamente compare l’inviata Roberta Rei accanto all’imprenditrice.

Il giornalista, visibilmente nel panico, cerca di liquidare il tutto come uno “scherzo” e saluta le due donne, chiudendo la videochiamata.

“Se vuoi scrivere un articolo su di me lo scrivi perché sei interessato a me, in cambio di nulla”, questa la riflessione dell’imprenditrice dopo l’esperienza con il noto giornalista della nota testata. Durante il servizio non vengono fatti nomi, piuttosto viene denunciato un tipo di giornalismo ragionato sull'”economia del baratto”, ma che in questo caso ha a che fare con la sfera intima di una donna.