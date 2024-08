Spinaci ritirati da diversi supermercati per presunta presenza di infestanti tossici: lotti e marche coinvolte

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 30 luglio il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di diversi lotti di spinaci, ritirati da diversi supermercati per presunta presenza di infestanti tossici. Sono stati prodotti tutti dall’azienda agricola Ambruosi & Viscardi di Sant’Elpidio a Mare (ma con diverse denominazioni), in provincia di Fermo.

I supermercati coinvolti

Le confezioni hanno una data di scadenza che varia dal 28 luglio 2024 al 6 agosto 2024 (c0mpresi) e sono state distribuite in diversi punti vendita.

Ecco i principali, con i lotti e le date di scadenza di riferimento.

Fonte foto: Ministero della Salute Una delle confezioni di spinaci ritirate

Aldi

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Aldi:

L204

L205

L206

L207

L208

L209

L210

L211

L212

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 28 luglio 2024 e il 5 agosto 2024 (compresi).

Coal

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Coal:

L204

L205

L206

L207

L208

L210

L211

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 30 luglio 2024 e il 6 agosto 2024 (compresi).

Conad

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Conad:

L204

L205

L206

L207

L208

L209

L210

L211

L212

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 28 luglio 2024 e il 5 agosto 2024 (compresi).

Despar

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Despar:

L204

L205

L206

L207

L208

L209

L211

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 30 luglio 2024 e il 5 agosto 2024 (compresi).

Eurospin

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Foglia Verde:

L205

L206

L207

L208

L209

L210

L211

L212

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 30 luglio 2024 e il 6 agosto 2024 (compresi).

Penny Market

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Natura è:

L207

L208

L209

L210

L211

L212

Confezioni da 500 grammi, con date di scadenza dal 31 luglio 2024 al 5 agosto 2024 (compresi).

Selex

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Natura Chiama Selex:

L204

L205

L206

L207

L208

L209

L210

L211

L212

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 29 luglio 2024 e il 6 agosto 2024 (compresi).

Qui invece i lotti di Spinacio Natura Vale:

L204

L205

L206

L207

L208

L210

L211

Si tratta di confezioni da 500 grammi con date di scadenza tra il 29 luglio 2024 e il 5 agosto 2024 (compresi).

Unes

Ecco i lotti interessati dal richiamo dello Spinacio Buongiorno Freschezza:

L204

L205

L206

L207

L208

L210

L211

Confezioni da 500 grammi, con date di scadenza dal 28 luglio 2024 al 4 agosto 2024 (compresi).

Perché gli spinaci sono stati ritirati

Il motivo del ritiro di questi prodotti alimentari, spiegato dal Ministero della Salute, consiste nella “presunta presenza di infestanti tossici“.

In caso di acquisto, dunque, il cliente non deve consumare il prodotto, che va riportato al supermercato in cambio del rimborso.

Possibile presenza di mandragora

Sembra che il motivo indicato sull’avviso di richiamo sia la presunta presenza di Madragora officinarum L.

La mandragora contiene alcaloidi tropanici, che hanno effetti anticolinergici, allucinogeni e ipnotici sugli esseri umani.

Ecco i sintomi a cui prestare attenzione:

arrossamento della pelle (soprattutto del viso);

aumento della temperatura;

dilatazione della pupilla;

secchezza delle fauci;

visione offuscata;

allucinazioni;

sonnolenza;

delirio;

tachicardia;

spasmi.