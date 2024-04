Spettatore morto dopo concerto dei Subsonica a Firenze: caduto dalla scala del Mandela Forum durante una lite

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Una serata all’insegna della musica e della spensieratezza finita in tragedia. Un uomo di 47 anni è morto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile all’ospedale Careggi di Firenze dove era stato trasportato dai soccorritori del 118 in codice rosso per le conseguenze di una caduta da una scala esterna del Nelson Mandela Forum di Firenze. Stava assistendo con la moglie al concerto dei Subsonica.

Spettatore muore dopo concerto dei Subsonica

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva appena finito di assistere con la moglie al concerto dei Subsonica e stava uscendo dal palasport di Firenze quando sulle scale sarebbe scoppiata una lite

Probabilmente spinto da qualcuno, l’uomo sarebbe caduto al suolo e poi morto in ospedale.

Fonte foto: IPA

Tragedia al concerto dei Subsonica: morto un 47enne

Gli investigatori della squadra mobile di Firenze stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire l’accaduto.

Diverbio degenerato in una lite

L’agenzia Ansa riferisce che, secondo una ricostruzione della polizia, ci sarebbe stato un diverbio poi degenerato in una lite su una delle scale esterne del Mandela Forum di Firenze.

A seguito della colluttazione lo spettatore 47enne originario di Pistoia sarebbe caduto a terra, riportando gravi traumi alla testa.

Sul posto i soccorritori del 118, che hanno trasferito l’uomo all’ospedale di Careggi: a causa delle gravi ferite riportate, il 47enne è deceduto nella notte.

Indagini in corso

L’episodio è avvenuto alla fine del concerto della band torinese dei Subsonica, impegnata nel “Tour 2024 – Realtà aumentata” iniziato il 3 aprile scorso con la data di Mantova e che si concluderà il 13 aprile a Torino.

Sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare l’altra persona con cui il 47enne di Pistoia avrebbe avuto la lite al termine dello show.

La ricostruzione della lite al Mandela Forum

Il Corriere della Sera riferisce che, secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe andato a fumare una sigaretta sulle scale assieme alla moglie.

A quel punto sarebbe scattata la discussione con un’altra persona, anche se non è ancora chiaro il motivo del diverbio: le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso una persona che aggredisce la vittima da dietro, sferrandogli un pugno in testa.

La moglie dell’uomo, spiega il quotidiano, avrebbe spiegato agli inquirenti di non poter riconoscere chi ha aggredito il marito poiché era troppo distante.