Speleologa intrappolata a 150 metri di profondità nella grotta Bueno Fonteno a Bergamo: salvataggio in corso

Nella grotta nota come Bueno Fonteno in provincia di Bergamo una speleologa è rimasta intrappolata a 150 metri di profondità. La donna, 31 anni, si è infortunata la sera di domenica 2 luglio e per questo non le è possibile risalire in superficie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per l’operazione di salvataggio, che si rivela complessa per via della morfologia della grotta.

Speleologa intrappolata in una grotta a Bergamo, cos’è successo

Le informazioni sulle dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.

Nella sera di domenica 2 luglio una speleologa di 31 anni si è infortunata mentre esplorava la grotta Bueno Fonteno di Fonteno – appunto – in provincia di Bergamo e in prossimità del lago d’Iseo.

‘Il Giorno’ scrive che la donna si trova a 150 metri di profondità in una zona della grotta dalla morfologia complessa, ancora oggi in esplorazione.

I soccorsi

‘Repubblica’ scrive che da domenica 2 luglio è già presente sul posto la IX Delegazione speleologica del Cnsas Lombardo con il supporto delle delegazioni speleologiche arrivate dal Veneto e dal Trentino.

Mentre scriviamo c’è grande attesa per l’arrivo degli specialisti dal Piemonte e dall’Emilia Romagna. Per il momento non è dato conoscere in che modo la 31enne si sia infortunata né sono note le sue condizioni di salute.

Come riporta ‘Fanpage’, i soccorsi sono stati chiamati dalla stessa speleologa e le operazioni sono ancora in corso. Tutte le testate locali stanno attendendo aggiornamenti.

Il precedente in Friuli

Diversi sono i precedenti quando si tratta di speleologi intrappolati nelle grotte mentre svolgono il loro lavoro.

Nel 2021 in Friuli Venezia-Giulia, uno speleologo di 22 anni era rimasto intrappolato in una grotta in provincia di Pordenone. Il giovane era rimasto incastrato per tutta la notte, ma fortunatamente non aveva riportato ferite gravi, tanto meno lesioni alla schiena che richiedessero interventi particolari.

All’uscita dalla cavità, il 22enne riportava una frattura al braccio e alcune lesioni al volto. Ad assistere alle operazioni di salvataggio c’era anche suo padre.

Una storia a lieto fine, quindi, come si spera per la speleologa di 31 anni intrappolata nella Bueno Fonteno.