Sparito sottomarino usato per visite turistiche al relitto del Titanic: ricerche in corso

Un sommergibile usato per portare i turisti a vedere il relitto del Titanic risulta scomparso nell’Oceano Atlantico. La guardia costiera di Boston ha confermato alla Bbc che sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del mezzo al momento della scomparsa.

La scoperta del relitto del Titanic

Il relitto del RMS Titanic è ciò che resta del transatlantico britannico RMS Titanic, affondato durante la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, mentre eseguiva il suo viaggio inaugurale. Come è noto, a provocare l’inabissamento fu l’impatto contro un iceberg. Dei 2.200 passeggeri e dell’equipaggio a bordo, morirono in più di 1.500.

La carcassa del transatantico fu scoperta il 1º settembre 1985 durante una spedizione guidata dal ricercatore Robert Ballard. Fu individuata a 486 miglia dall’isola di Terranova ed è adagiata sul fondale fangoso dell’Oceano Atlantico ad una profondità di 3.810 m.

Fonte foto: ANSA

Le ricerche di Ballard

Le ricerche di Ballard durarono più di una settimana e inizialmente furono infruttuose. La svolta si ebb alle 12:48 di domenica 1º settembre 1985,quando sui monitor della Knorr cominciarono a comparire alcuni detriti.

Il primo ad essere identificato fu quello di una caldaia, uguale a quelle mostrate nelle immagini del Titanic risalenti al 1911. Il giorno successivo fu scoperta la parte principale del relitto, rendendo quindi possibile visualizzare le prime immagini del Titanic a 73 anni di distanza dal suo affondamento.

Le visite sul fondale dove si trova la carcassa del transatlantico

Da quando fu trovato il relitto, sono frequenti le visite sul fondale.