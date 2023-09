Spari in un ospedale universitario a Rotterdam, ci sono morti e feriti: arrestato un sospetto di 32 anni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono state ore di puro terrore a Rotterdam, quando un uomo ha aperto il fuoco prima all’interno di un’abitazione e in seguito nei pressi di un ospedale universitario. L’aggressore ha sparato contro gli studenti. Successivamente, secondo le prime indiscrezioni, l’uomo è stato arrestato. Si tratterebbe di un 32enne in tenuta mimetica.

Spari a Rotterdam: una prima ricostruzione

I fatti risalgono al primo pomeriggio di giovedì 28 settembre.

La strage si sarebbe sviluppata in due momenti distinti: un primo episodio riguarda Heiman Dullaertplein, un distretto di Delfshaven in cui l’aggressore avrebbe sparato per poi appiccare un incendio.

Fonte foto: ANSA Personale in fuga dall’Erasmus Medical Center di Rotterdam, dove un uomo ha aperto il fuoco nell’aula magna e dentro l’ospedale

Un secondo episodio riguarda il polo universitario Erasmus University Medical Center, dove l’uomo ha fatto irruzione aprendo il fuoco prima all’interno dell’aula magna e poi contro gli studenti impegnati nell’ospedale universitario.

Secondo le prime indiscrezioni i primi bollettini parlano di una strage in cui si contano morti e feriti.

Ci sono morti e feriti

‘The Telegraph’, riprendendo fonti interne alla polizia locale, parla di “diverse persone uccise“, probabilmente tra gli studenti dell’Erasmus University Medical Center contro i quali l’aggressore ha aperto il fuoco una volta entrato nell’aula magna.

Si parla inoltre di “almeno 3 feriti”, ma il bollettino su quanto accaduto a Rotterdam è in continuo aggiornamento.

Una dipendente dell’ospedale racconta di essersi rifugiata all’interno della propria auto in sosta nel parcheggio. La donna, come racconta al ‘De Telegraaf’, era appena arrivata per iniziare il suo turno quando ha sentito gli spari e ha notato i suoi colleghi che fuggivano dalla struttura.

“È stato il caos“, dice la donna.

La polizia ha arrestato un sospetto

La polizia, come riporta ‘Repubblica’, ha comunicato quanto segue: “È stato arrestato un residente di Rotterdam di 32 anni. È sospettato di essere coinvolto in due violenti incidenti. Escludiamo che ci sia un secondo uomo“.

Secondo gli inquirenti, infatti, l’uomo potrebbe aver agito da solo. I poliziotti stanno cercando di capire se il 32enne sia coinvolto in entrambi gli episodi, sia l’incendio all’interno di una casa privata che la strage all’ospedale universitario.

L’uomo indossava una divisa militare.