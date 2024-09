Spari in Kentucky lungo l'autostrada, colpite diverse persone: almeno 5 feriti gravi, è caccia all'uomo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 32 anni è ricercato in Kentucky per aver aperto il fuoco su nove veicoli lungo l’autostrada federale. Gli spari sono stati esplosi vicino London, una cittadina di 8.000 persone a circa 160 chilometri da Lexington, che avrebbe provocato almeno cinque feriti gravi. La polizia della contea di Laurel sta dando la caccia al sospettato identificato in Joseph A. Couch.

Spari in Kentucky

I colpi sono stati esplosi intorno alle 18 ora locale, l’1 in Italia, sull’interstatale I-75, chiusa al traffico in seguito all’assalto. Secondo le testimonianze riportate dai media americani, i proiettili sono stati sparati da un cavalcavia o da una zona boscosa al lato della strada e hanno perforato i parabrezza delle auto coinvolte.

La polizia della contea di Laurel ha reso noto che il responsabile “armato e pericoloso” si è dato alla fuga.

La caccia all’uomo

“Sfortunatamente siamo a conoscenza di una sparatoria sulla I-75 nella contea di Laurel. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni all’uscita 49. Si prega di evitare la zona”, ha scritto in un post su il governatore del Kentucky, Andy Beshear.

“Conosciamo la zona generale in cui si trova questo individuo”, ha detto il sindaco di London, Randall Weddle, in un video su Facebook.

“Se siete a casa, tenete le porte chiuse a chiave. Non chiedo a tutti di farsi prendere dal panico. Non c’è un pericolo immediato qui in città, ma ripeto, mentre questi ragazzi o questa persona sono in libertà, chiediamo a tutti di stare al sicuro”, ha aggiunto il primo cittadino del piccolo centro vicino all’autostrada dove è avvenuta la sparatoria.

“Se pensi di sentire qualcosa fuori casa, per favore non uscire per sparare“, è stato l’appello sui social di Weddle.

La sparatoria in Georgia

L’assalto in Kentucky arriva a pochi giorni dagli spari esplosi in Georgia, all’interno dell’Apalachee High School della Contea di Barrow, in cui sono state uccise 4 persone e 30 sono rimaste ferite.

Lo sceriffo della Contea di Barrow ha dichiarato alla stampa statunitense il fermo di un sospettato, un giovane allievo della scuola, attualmente sotto custodia.