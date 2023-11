Spari in faccia ad Alejo Vidal-Quadras fondatore di Vox ed ex leader del Pp catalano a Madrid: come sta

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Spagna sotto shock. L’ex presidente del Partito popolare della Catalogna, Alejo Vidal-Quadras, è in ospedale: giovedì 9 novembre gli hanno sparato in faccia un colpo di pistola in pieno centro a Madrid. Il 78enne, ex deputato popolare e fondatore di Vox, stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri. Secondo il leader di Vox, Santiago Abascal, sarebbe comunque “fuori pericolo”.

Il colpo di pistola da una persona su una moto

L’agguato si sarebbe consumato nel pieno centro di Madrid, in via Núñez de Balboa, verso le 13:30 di giovedì 9 novembre.

Le forze dell’ordine starebbero dando la caccia al presunto aggressore, che avrebbe sparato prima di salire a bordo di una moto, guidata da un altro uomo.

Fonte foto: ANSA Alejo Vidal-Quadras, in uno scatto del gennaio scorso

Secondo gli agenti, l’agguato sarebbe stato opera di un professionista con l’intenzione di portare a termine un’azione “programmata”.

La corsa in ospedale: come sta Alejo Vidal-Quadras

Alejo Vidal-Quadras sarebbe arrivato all’ospedale Gregorio Maranon cosciente.

Fonti del pronto soccorso, citate dal quotidiano El Paìs, avrebbero riferito che il fondatore di Vox presenterebbe un’unica ferita nella zona mascellare e che sarebbe stabile.

Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha invece comunicato che “grazie a Dio Alejo Vidal-Quadras è fuori pericolo di vita”.

La reazione del Partito popolare (Pp)

“Condanniamo con fermezza l’attentato di Madrid. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Aleix Vidal-Quadras recuperi presto”. Lo sottolinea il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, commentando l’attentato ai danni di un ex dirigente del suo partito.

Chi è il fondatore di Vox

Nato a Barcellona il 20 maggio 1945, Alejo Vidal-Quadras è un ex docente di Fisica atomica all’Università Autónoma di Barcellona.

Oltre alla carriera accademica vanta una luna esperienza nella politica catalana, iniziata nel consiglio comunale della città dopo essere stato eletto nelle liste di Alleanza Popolare, il partito di centrodestra, dal 1987 al 1991.

Dopodiché è stato deputato regionale e senatore, venendo eletto presidente del Partito popolare (Pp) dal 1991 al 1996, lasciando il movimento partito in segno di protesta per l’accordo tra il premier Jose Maria Aznar e i catalanisti di Convergencia y Uniò.

Nel 1999 è rientrato nel Pp, venendo eletto eurodeputato: dal 1999 e al 2014 è stato vicepresidente del Parlamento europeo.

Il 27 gennaio 2014, dopo oltre 30 anni di militanza, ha lasciato definitivamente il Pp per fondare il nuovo partito di estrema destra, Vox, di cui è stato presidente provvisorio.

Nel 2015 si è dimesso anche da Vox, dopo essere stato sconfessato dal partito per aver sostenuto il riavvicinamento con il partito centrista di Ciudadanos.