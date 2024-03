Spari in centro a Frosinone dopo una lite in un bar, due morti e due feriti: l'ipotesi dello scontro tra bande

Spari tra la folla nel centro di Frosinone. È di due morti e due feriti il bilancio di quello che sembra essere uno scontro tra due bande rivali avvenuto questa sera nei pressi di un bar. Sul posto sono presenti gli uomini della squadra mobile della Questura della città per le indagini del caso.

Spari nel centro di Frosinone

Secondo quanto riporta Repubblica, il grave episodio è avvenuto nella serata di oggi sabato 9 marzo nel centro di Frosinone, nell’affollatissima via Aldo Moro.

Gli spari sono stati esplosi davanti allo Shake Bar, punto di ritrovo di tanti giovani della città, verso le 19.30, orario in cui il locale era pieno di avventori.

Da quanto emerso ci sarebbe stata un’accesa lite tra due bande rivali, una di albanesi e l’altra di marocchini. Gli albanesi erano seduto ai tavolini del bar mentre l’altro gruppo sarebbe arrivato a bordo di un’auto.

I due gruppi hanno iniziato a discutere animatamente, ma poco dopo uno degli uomini scesi dall’auto avrebbe estratto la pistola e avrebbe cominciato a sparare.

Due morti e due feriti

A terra sono rimaste quattro persone. Una, colpito alla testa, è apparsa subito in gravissime condizioni ed è morta poco dopo, inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto sul posto con diverse ambulanze.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, un altro ragazzo, trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo durante l’intervento in sala operatoria.

Gli altri due, feriti alle gambe e al torace, sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini e l’ipotesi delle bande rivali

Gli uomini della Squadra mobile della Questura di Frosinone stanno indagando su quanto accaduto. Secondo il Corriere della Sera, a far scattare la lite sarebbero stati motivi legati ad attività illecite.

I ragazzi del gruppo che hanno aperto il fuoco hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi, dileguandosi tra le vie della movida. Un episodio simile si è consumato a New York nel mese di febbraio.

Il sindaco: “Sono sconvolto”

“Sono sconvolto, non riesco a dire niente ,per me è inspiegabile quanto è accaduto. È una ferita per tutta la città”, ha dichiarato a Repubblica il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, giunto sul posto.

“Posso solo confermare che domani mattina ci confronteremo con il signor prefetto”, ha aggiunto.